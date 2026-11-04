Mua iPhone hàng chục triệu đồng: 7 điều cần kiểm tra để không 'tiền mất tật mang'

Mức giá cao khiến rủi ro mua nhầm càng lớn

Dòng iPhone 18 Pro có giá niêm yết Apple Việt Nam khởi điểm khoảng 39 triệu đồng, iPhone 18 Pro Max khoảng 42 triệu đồng, còn iPhone Duo bản 2TB khoảng 104 triệu đồng, chiếc iPhone đắt nhất từng phân phối chính hãng tại Việt Nam. Giá càng cao, chênh lệch giữa máy chính hãng và máy kém chất lượng càng lớn, kéo theo nhiều hình thức lừa đảo tinh vi.

Kiểm tra mã VN/A để đảm bảo máy chính hãng Việt Nam

iPhone phân phối chính hãng tại Việt Nam có số kiểu máy kết thúc bằng VN/A, xem được trong mục Cài đặt, Cài đặt chung, Giới thiệu. Máy VN/A được bảo hành tại các trung tâm ủy quyền trên toàn quốc, hỗ trợ đầy đủ tính năng theo thị trường Việt Nam và không bị giới hạn khi cập nhật phần mềm.

Kiểm tra tình trạng kích hoạt trên trang của Apple

Người mua có thể nhập số sê-ri trên trang kiểm tra bảo hành của Apple để biết máy đã kích hoạt hay chưa. Máy mới nguyên hộp phải chưa kích hoạt hoặc có ngày kích hoạt trùng ngày mua. Trên thị trường hiện có loại máy “kích hoạt trực tuyến” bán rẻ hơn vài trăm nghìn đến hơn một triệu đồng. Loại máy này vẫn là hàng chính hãng nhưng thời hạn bảo hành đã bắt đầu tính, người mua cần biết rõ để cân nhắc.

Mua tại đại lý ủy quyền thay vì cửa hàng không rõ nguồn gốc

Với sản phẩm mới, khan hàng như iPhone Duo, một số nơi tận dụng để thu cọc cao, theo VietnamPlus có nơi yêu cầu tới 30 triệu đồng, hoặc bán máy không rõ nguồn gốc. Mua tại Apple Store hoặc đại lý ủy quyền giúp người dùng có hóa đơn, chính sách đặt cọc, đổi trả và bảo hành rõ ràng.

Cân nhắc gói bảo hành mở rộng với máy giá trị cao

Màn hình và mặt kính là các bộ phận có chi phí sửa chữa cao. Với iPhone Duo, theo báo chí, chi phí thay màn hình có thể lên tới khoảng 40 triệu đồng. Các gói bảo hành mở rộng hoặc bảo hiểm rơi vỡ là khoản chi nhỏ so với rủi ro phải sửa chữa ngoài bảo hành. Người dùng nên đọc kỹ phạm vi: gói có bao gồm rơi vỡ, vào nước hay chỉ lỗi phần cứng.

Tận dụng trả góp 0% thay vì vay tiêu dùng lãi cao

Nhiều hệ thống bán lẻ hỗ trợ trả góp 0% qua thẻ tín dụng hoặc công ty tài chính. Người mua nên hỏi rõ phí chuyển đổi trả góp, phí hồ sơ, phí bảo hiểm khoản vay và tổng số tiền phải trả, tránh trường hợp “lãi 0%” nhưng tổng chi phí vẫn cao hơn giá máy. Không nên dùng các khoản vay tiêu dùng lãi suất cao chỉ để sở hữu máy sớm.

Kiểm tra máy ngay khi nhận hàng

Khi nhận máy, người dùng nên kiểm tra hộp còn nguyên niêm phong, số IMEI trên hộp trùng với máy, màn hình không có điểm chết, các camera, loa, micro và nút bấm hoạt động bình thường. Với iPhone Duo, cần kiểm tra thêm độ êm của bản lề khi đóng mở, nếp gấp màn hình và cảm biến Touch ID ở nút sườn. Nên quay video quá trình mở hộp để làm bằng chứng nếu cần khiếu nại.

Sau khi khởi động, người dùng nên vào mục Cài đặt, Pin để kiểm tra tình trạng pin ở mức 100% và số chu kỳ sạc gần bằng 0. Mục Linh kiện và dịch vụ trong phần Giới thiệu cũng cho biết máy có linh kiện nào đã bị thay thế hay không. Đây là hai dấu hiệu nhanh nhất để nhận biết máy mới thật sự hay máy đã qua sử dụng được đóng hộp lại.

Giữ hóa đơn và đăng ký tài khoản Apple chính chủ

Hóa đơn mua hàng là căn cứ quan trọng khi bảo hành hoặc bán lại máy sau này. Người dùng nên tự tạo và đăng nhập tài khoản Apple của mình, không dùng tài khoản do cửa hàng cung cấp, để tránh rủi ro máy bị khóa từ xa.

Người dùng có thể tham khảo bảng giá và chính sách bảo hành của các mẫu iPhone 18 và iPhone Duo tại FPT Shop, đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam.

Một chút cẩn trọng bảo vệ khoản đầu tư lớn

Chiếc iPhone mới có thể đồng hành cùng người dùng trong nhiều năm. Dành thêm vài phút kiểm tra trước khi thanh toán là cách đơn giản để trải nghiệm đó bắt đầu đúng như mong đợi.