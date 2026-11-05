Việt Nam sẽ cử 30 nhà khoa học trẻ tham dự Đại hội khoa học lớn tại Nga

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) vừa thông tin về kế hoạch dự kiến lựa chọn và hỗ trợ các nhà khoa học trẻ Việt Nam tham dự Đại hội các nhà khoa học trẻ lần thứ VI tại Liên bang Nga năm 2026.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Liên bang Nga, đồng thời tạo cơ hội để đội ngũ nghiên cứu trẻ trong nước tiếp cận môi trường khoa học quốc tế, giới thiệu kết quả nghiên cứu và tìm kiếm đối tác hợp tác.

Hiện Bộ Khoa học và Công nghệ đang trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt Đề án “Hỗ trợ nhà khoa học trẻ Việt Nam tham dự Đại hội các nhà khoa học trẻ lần thứ VI tại Liên bang Nga năm 2026”.

Đại hội dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 2-4/12/2026 tại thành phố Saint Petersburg. Đây là diễn đàn quy tụ các nhà khoa học trẻ, chuyên gia, viện nghiên cứu, trường đại học và tổ chức khoa học, công nghệ.

Đáng chú ý, Việt Nam được mời tham dự Đại hội với tư cách quốc gia khách mời danh dự. Điều này mở ra cơ hội tăng cường trao đổi học thuật, phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến hợp tác nghiên cứu giữa hai nước.

NAFOSTED dự kiến lựa chọn, hỗ trợ tối đa 30 nhà khoa học trẻ Việt Nam tham dự Đại hội các nhà khoa học trẻ lần thứ VI tại Liên bang Nga.

6 lĩnh vực nghiên cứu được ưu tiên

Theo kế hoạch dự kiến, Đề án sẽ lựa chọn và hỗ trợ tối đa 30 nhà khoa học trẻ Việt Nam dưới 35 tuổi, đang tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ hoặc đổi mới sáng tạo tại các viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học và tổ chức có liên quan.

Ứng viên cần đáp ứng các yêu cầu về năng lực và thành tích nghiên cứu khoa học; có khả năng sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Nga trong trao đổi học thuật; có đề xuất nội dung trình bày tại Đại hội và được cơ quan, tổ chức quản lý đồng ý cử tham dự.

Các lĩnh vực chuyên môn dự kiến được tập trung gồm: khoa học vật liệu và công nghệ thông tin; sinh thái học, khí hậu và nghiên cứu biển; y học và công nghệ sinh học; khoa học xã hội và nhân văn; công nghệ vũ trụ và vệ tinh quỹ đạo Trái Đất tầm thấp; công nghệ hạt nhân và năng lượng nguyên tử.

Các nhà khoa học được lựa chọn dự kiến sẽ nhận hỗ trợ kinh phí tham dự Đại hội, bao gồm vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông, chi phí đi lại, lưu trú, tiền ăn, bảo hiểm và những khoản chi cần thiết khác theo Đề án được phê duyệt và quy định hiện hành.

Dự kiến nhận hồ sơ trong tháng 11/2026

Để chủ động triển khai ngay sau khi Đề án được phê duyệt, NAFOSTED khuyến khích các viện nghiên cứu, trường đại học và tổ chức khoa học, công nghệ sớm phổ biến thông tin, rà soát và giới thiệu những nhà khoa học trẻ có năng lực, thành tích nghiên cứu phù hợp.

Các ứng viên quan tâm được khuyến nghị chuẩn bị trước lý lịch khoa học, tài liệu minh chứng thành tích nghiên cứu, hồ sơ năng lực ngoại ngữ, nội dung dự kiến trình bày tại Đại hội và đề xuất định hướng hợp tác nghiên cứu với các đối tác Liên bang Nga.

Theo kế hoạch, việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự kiến được triển khai trong tháng 11/2026. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau khi Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Do khoảng thời gian từ khi tiếp nhận hồ sơ đến khi Đại hội diễn ra không dài, việc chuẩn bị sớm được đánh giá là cần thiết, giúp các ứng viên hoàn thiện thủ tục và nâng cao chất lượng hồ sơ tham gia tuyển chọn.

NAFOSTED lưu ý, các thông tin về đối tượng, điều kiện, tiêu chí lựa chọn, thành phần hồ sơ, thời gian triển khai và nội dung hỗ trợ hiện mới mang tính dự kiến, có thể được điều chỉnh theo Đề án chính thức.

Thông báo tiếp nhận hồ sơ sẽ được Quỹ công bố sau khi Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các cơ quan, tổ chức và nhà khoa học trẻ quan tâm có thể theo dõi Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ và NAFOSTED để cập nhật thông tin chính thức.