Thống nhất quy trình canh tác dừa hữu cơ theo tiêu chuẩn USDA/NOP

Đề tài do Viện Cây ăn quả miền Nam chủ trì, TS. Nguyễn Thành Hiếu, Quyền Viện trưởng Viện Cây ăn quả miền Nam làm chủ nhiệm. Tham dự hội thảo có đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, các cơ quan chuyên môn của tỉnh Đồng Tháp, các hợp tác xã, doanh nghiệp, chuyên gia kỹ thuật và nông dân tham gia mô hình sản xuất dừa hữu cơ.

Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài và dự thảo quy trình kỹ thuật canh tác và quản lý dịch hại theo tiêu chuẩn hữu cơ USDA/NOP. Nội dung quy trình tập trung vào các yêu cầu về lựa chọn khu vực sản xuất, thiết kế vườn, giống và cây giống, kỹ thuật trồng, chăm sóc, quản lý dinh dưỡng, nguồn nước, cỏ dại và dịch hại trên cây dừa.

Theo dự thảo quy trình, sản xuất dừa hữu cơ cần chú trọng duy trì độ phì đất, ưu tiên sử dụng phân hữu cơ, phân xanh và các nguồn dinh dưỡng phù hợp; quản lý nguồn nước tưới, hạn chế ngập úng, xâm nhập mặn; đồng thời tăng cường vệ sinh vườn và áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), ưu tiên biện pháp canh tác, cơ học, bảo tồn thiên địch và sử dụng tác nhân sinh học.

Quy trình cũng đặt ra yêu cầu kiểm soát vật tư đầu vào, bảo đảm các loại phân bón, chế phẩm sinh học và thuốc bảo vệ thực vật sử dụng trong sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn USDA/NOP, được Hệ thống kiểm soát nội bộ (ICS) kiểm tra, chấp thuận trước khi sử dụng. Việc ghi chép nhật ký sản xuất, quản lý mã nhận diện vườn và truy xuất nguồn gốc sản phẩm được chú trọng.

Tại hội thảo, các đại biểu, đại diện hợp tác xã và nông dân trực tiếp tham gia mô hình cùng trao đổi, đóng góp ý kiến đối với dự thảo quy trình. Các ý kiến được Ban Chủ nhiệm đề tài tiếp thu, tổng hợp nhằm thống nhất những nội dung và bổ sung các vấn đề cần thiết, góp phần hoàn thiện quy trình kỹ thuật canh tác và quản lý dịch hại dừa theo tiêu chuẩn hữu cơ USDA/NOP, phục vụ sản xuất dừa hữu cơ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.