Công nghệ kỹ thuật số 'hồi sinh' gần 10.000 di vật Đôn Hoàng bị thất lạc

Hơn 9.500 di vật Đôn Hoàng bị thất lạc được "tái sinh" nhờ công nghệ số. Ảnh minh họa: AI

Thông tin này được đại diện Viện Nghiên cứu Đôn Hoàng đưa ra tại cuộc họp báo công bố mô hình bảo tồn di sản văn hóa và định hướng nghiên cứu năm 2026, diễn ra ngày 4.11 tại Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc (Trung Quốc).

Tại cuộc họp báo, ông Vu Thiên Tú, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đôn Hoàng cho biết tính đến nay, đơn vị đã thu thập và lưu trữ hơn 118.000 tệp tài nguyên kỹ thuật số thuộc 9.567 cổ vật văn hóa từng bị thất lạc.

Trong khuôn khổ dự án "Phục hồi kỹ thuật số di sản văn hóa Đôn Hoàng ở nước ngoài", Viện Nghiên cứu Đôn Hoàng đã thiết lập cơ chế hợp tác hiệu quả với các cơ sở lưu giữ và nghiên cứu tại nhiều quốc gia.

Các bên đã phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu "Thư viện kỹ thuật số hang động" hiện lưu trữ hơn 11.000 bản thảo, cuộn tranh cùng hơn 72.000 hình ảnh chất lượng cao.

Nền tảng này tích hợp các công cụ tìm kiếm dạng văn bản thông minh và gán nhãn dữ liệu, tạo môi trường thống nhất để chia sẻ nguồn tài nguyên số về Đôn Hoàng.

Theo ông Vu Thiên Tú, việc tích hợp nguồn tư liệu di sản Đôn Hoàng ở trong và ngoài nước thông qua công nghệ số nhằm xây dựng một nền tảng học thuật mở, chia sẻ dữ liệu rộng rãi, hướng tới mục tiêu thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành Đôn Hoàng học.

Dù các tài liệu lưu trữ ở nhiều nơi có chất lượng và định dạng số hóa khác nhau, cơ sở dữ liệu dùng chung này là kết quả hợp tác thiết thực giữa các tổ chức quốc tế trên tinh thần tôn trọng bản quyền và bảo đảm tính nguyên gốc của di sản.

Trên cơ sở nguồn dữ liệu số đã tích lũy, viện sẽ phối hợp thành lập các nhóm nghiên cứu chung trong và ngoài nước nhằm đào sâu các giá trị lịch sử - văn hóa, đồng thời nâng cao ảnh hưởng của văn hóa Đôn Hoàng trên trường quốc tế.