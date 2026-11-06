Mi-26T – Khi trực thăng quân sự trở thành phương tiện vận tải dân sự

Mi-26 vốn được phát triển để đáp ứng yêu cầu vận tải hạng nặng của quân đội Liên Xô. Tuy nhiên, ngay từ giai đoạn đầu, các nhà thiết kế đã nhận thấy tiềm năng khai thác dòng trực thăng này trong lĩnh vực dân sự.

Năm 1983, phiên bản thương mại Mi-26T được phát triển dựa trên cấu hình quân sự. Đến tháng 1/1985, quá trình sản xuất hàng loạt phiên bản dân sự chính thức bắt đầu.

So với phiên bản quân sự, Mi-26T được điều chỉnh trang bị để phục vụ hoạt động vận tải thương mại.

Máy bay có thể chuyên chở hàng hóa bên trong khoang hoặc treo bên ngoài, tùy theo đặc điểm của nhiệm vụ.

Một trong những lĩnh vực khai thác quan trọng là vận chuyển thiết bị công nghiệp tới những khu vực không có đường giao thông.

Các nhà máy, mỏ khai thác, công trường xây dựng và khu vực miền núi có thể sử dụng Mi-26 để đưa máy móc nặng tới vị trí lắp đặt.

Khả năng vận chuyển hàng hóa cồng kềnh cũng giúp máy bay được sử dụng trong các hoạt động cứu hộ và khắc phục thiên tai.

Khi đường bộ bị chia cắt, Mi-26 có thể đưa thiết bị cứu nạn, máy phát điện và hàng cứu trợ tới những khu vực bị cô lập.

Nga không phải thị trường duy nhất khai thác dòng trực thăng này. Một số doanh nghiệp vận tải hàng không tại nhiều quốc gia cũng sử dụng Mi-26 cho những hợp đồng vận chuyển đặc biệt.

Tuy nhiên, việc khai thác một chiếc trực thăng có trọng lượng cất cánh tối đa 56 tấn đòi hỏi chi phí nhiên liệu, bảo dưỡng và nhân lực đáng kể.

Vì vậy, Mi-26 thường được lựa chọn cho những nhiệm vụ mà máy bay nhỏ hơn không thể thực hiện hiệu quả.

Từ một nền tảng quân sự, Mi-26T đã trở thành minh chứng cho khả năng chuyển đổi công nghệ hàng không phục vụ các nhu cầu kinh tế và dân sự.