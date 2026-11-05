Siết quản lý thương mại điện tử, chặn đứng hàng giả dịp cuối năm
Dịp cuối năm, nhu cầu mua sắm trực tuyến tăng cao, kéo theo nguy cơ hàng giả, hàng nhái cùng nhiều thủ đoạn gian lận ngày càng tinh vi trên không gian mạng. Trước thực trạng này, các cơ quan chức năng đang phối hợp với các nền tảng số tăng cường kiểm soát hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/siet-quan-ly-thuong-mai-dien-tu-chan-dung-hang-gia-dip-cuoi-nam-246261105183159378.htm