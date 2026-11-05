Siết quản lý thương mại điện tử, chặn đứng hàng giả dịp cuối năm

Trước đà tăng trưởng của thị trường hàng không, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đang triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn khai thác, nâng cao chất lượng phục vụ và tăng cường hợp tác quốc tế. Đặc biệt, trong những tháng cuối năm 2026, công tác kiểm soát rủi ro tại các cảng hàng không và chuẩn bị đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào vận hành được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm.