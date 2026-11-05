Mỹ phát triển UAV siêu thanh dùng 2 động cơ phản lực, đạt tốc độ Mach 1,6

Tốc độ siêu thanh, thiết kế khí động học và khả năng cơ động cao của Falcon cho phép nó thực hiện các kiểu bay phức tạp. Ảnh: IE.

Một mẫu máy bay không người lái (UAV) mục tiêu siêu thanh mới đang được tăng cường sức mạnh nhờ hệ thống hai động cơ turbojet. Doanh nghiệp Safran Power Units có trụ sở tại Texas sẽ cung cấp động cơ cho Falcon Supersonic UAV, nền tảng do công ty UVAD Technologies phát triển nhằm phục vụ huấn luyện phòng thủ tên lửa và nhiều nhiệm vụ quân sự khác.

UVAD cho biết Falcon là nền tảng đa nhiệm. Ngoài vai trò mục tiêu phục vụ huấn luyện, UAV này có thể được sử dụng như một hệ thống mô phỏng mối đe dọa siêu vượt âm ở giai đoạn đầu, điều chỉnh để thực hiện nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát (ISR) tốc độ cao, hoạt động như một máy bay đánh chặn hoặc phối hợp với tiêm kích trong vai trò UAV tốc độ cao có chi phí đủ thấp để chấp nhận tổn thất.

UAV siêu thanh sử dụng hai động cơ turbojet

Falcon sẽ được trang bị hai động cơ turbojet do Safran Power Units cung cấp. Theo các bên phát triển, động cơ có độ bền, độ tin cậy và tuổi thọ cao, vượt đáng kể các tiêu chuẩn phổ biến hiện nay trong ngành.

Hệ thống động lực này cho phép Falcon đạt tốc độ siêu thanh ở độ cao thấp và trung bình, đồng thời hỗ trợ triển khai và thu hồi phương tiện nhanh chóng. Nhờ đó, lực lượng không quân, hải quân và các đơn vị phòng thủ tên lửa có thể tổ chức huấn luyện thường xuyên hơn với chi phí hợp lý hơn, theo thông cáo báo chí của Safran.

“Chúng tôi đặc biệt vui mừng khi thiết lập quan hệ hợp tác với Safran Power Units, doanh nghiệp được công nhận trên toàn cầu về chuyên môn phát triển động cơ turbojet hiệu suất cao với chi phí hợp lý”, ông David Birkett, Giám đốc điều hành UVAD Technologies, cho biết.

“Cả hai công ty đều có chung tầm nhìn về các hệ thống quốc phòng hiệu suất cao, có giá thành phải chăng và đủ khả năng giải quyết những thách thức trong tương lai, đặc biệt là các mối đe dọa siêu thanh”.

Sự hợp tác chiến lược này kết hợp năng lực đổi mới trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và quốc phòng của UVAD với thế mạnh công nghệ động cơ đẩy toàn cầu của Safran Power Units.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu huấn luyện hiện nay, hai công ty còn hướng tới những thách thức trong tương lai bằng cách cung cấp cho các lực lượng vũ trang một nền tảng có khả năng thích ứng với nhiều nhiệm vụ.

Với kiến trúc mô-đun và hệ thống bay tự hành, Falcon thể hiện mục tiêu chung của Safran Power Units và UVAD: đưa công nghệ quốc phòng tiên tiến đến gần hơn với người sử dụng, đồng thời tăng khả năng điều chỉnh theo những thay đổi của môi trường tác chiến.

Theo thông cáo, hệ thống mới cho phép một người điều khiển giám sát nhiều UAV cùng lúc, qua đó nâng cao hiệu quả và tính linh hoạt của các kịch bản huấn luyện.

Hệ thống động lực dành cho UAV siêu thanh

“Chúng tôi rất hào hứng khi bắt đầu hợp tác với UVAD để cung cấp hệ thống động lực cho UAV Falcon”, bà Ghislaine Doukhan, Giám đốc điều hành Safran Power Units, cho biết.

“Việc lựa chọn động cơ của chúng tôi sẽ đóng góp đáng kể vào năng lực của Falcon về bay siêu thanh, độ bền và hiệu quả chi phí”.

Theo công ty phát triển, tốc độ siêu thanh, thiết kế khí động học và khả năng cơ động cao cho phép Falcon thực hiện các quỹ đạo bay phức tạp cũng như những động tác né tránh. Những đặc điểm này giúp UAV trở thành phương tiện hữu ích trong cả các bài huấn luyện lẫn hoạt động triển khai thực tế.

Falcon được trang bị hệ thống bay tự hành tiên tiến. Nền tảng này cho phép người vận hành điều khiển nhiều phương tiện cùng lúc, giúp tăng hiệu quả nhiệm vụ và giảm nhu cầu nhân lực.

UVAD cũng nhấn mạnh thiết kế dạng container giúp Falcon dễ dàng vận chuyển và triển khai. Trong khi đó, hệ thống phóng bằng máy phóng khí nén loại bỏ yêu cầu về đường băng, cho phép phương tiện hoạt động linh hoạt hơn trong những môi trường tác chiến biến động.

UAV có tốc độ tối đa Mach 1,6, tương đương khoảng 1,6 lần tốc độ âm thanh, và khả năng mang tải trọng 110 pound (khoảng 50 kg).

Falcon được phát triển như một mục tiêu bay siêu thanh có khả năng tái sử dụng, chi phí hợp lý và nhiều tính năng mới. Nền tảng này hướng tới đáp ứng nhu cầu huấn luyện phòng thủ tên lửa ngày càng phức tạp của các lực lượng vũ trang, trong bối cảnh những mối đe dọa trên không tốc độ cao đòi hỏi hệ thống phòng thủ phải liên tục nâng cao năng lực ứng phó.

Theo IE