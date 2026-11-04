Đánh giá hiệu năng iPhone Duo: AnTuTu vượt 3 triệu điểm, pin bền bỉ hơn 13 giờ

iPhone Duo đạt bao nhiêu điểm AnTuTu?

Trong bài kiểm tra bằng AnTuTu Benchmark V11, iPhone Duo ghi nhận tổng điểm vượt mốc 3 triệu. Kết quả này cung cấp một chỉ số tham khảo về hiệu năng tổng thể của thiết bị, bao gồm khả năng xử lý của các thành phần phần cứng.

Tuy nhiên, điểm benchmark có thể thay đổi tùy theo nhiệt độ thiết bị, điều kiện môi trường và cách thực hiện bài kiểm tra. Vì vậy, kết quả AnTuTu nên được xem là dữ liệu tham khảo, thay vì căn cứ duy nhất để đánh giá hiệu năng trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Với màn hình bên trong kích thước 7,6 inch, hiệu năng là yếu tố quan trọng khi sử dụng các ứng dụng trên không gian hiển thị lớn hoặc chuyển đổi giữa nhiều tác vụ. Dù vậy, để đánh giá chính xác khả năng đa nhiệm và độ ổn định khi sử dụng lâu dài, vẫn cần thêm kết quả thử nghiệm trong các tình huống thực tế.

Điểm Geekbench 7 của iPhone Duo cho thấy điều gì?

Theo thông tin Tom’s Guide công bố ngày 26/10/2026, iPhone Duo đạt các kết quả Geekbench 7 như sau:

Điểm đơn nhân: 4.007.

Điểm đa nhân: 11.363.

Geekbench tập trung đánh giá hiệu năng CPU thông qua khả năng xử lý đơn nhân và đa nhân. Điểm đơn nhân phản ánh năng lực xử lý các tác vụ dựa nhiều vào một nhân CPU, trong khi điểm đa nhân cung cấp thêm dữ liệu về khả năng xử lý những công việc tận dụng nhiều nhân cùng lúc.

Các kết quả trên cho thấy iPhone Duo có nền tảng hiệu năng đáng chú ý trong bài kiểm tra CPU. Tuy nhiên, để xác định mức chênh lệch so với những mẫu iPhone khác, cần đối chiếu kết quả được đo trong cùng phiên bản phần mềm và điều kiện thử nghiệm.

Pin iPhone Duo dùng được bao lâu trong bài kiểm tra thực tế?

Theo nguồn Tom’s Guide, iPhone Duo đạt thời lượng pin 13 giờ 20 phút trong bài kiểm tra của trang này. Đây là kết quả tham khảo về khả năng duy trì hoạt động của thiết bị trong điều kiện thử nghiệm cụ thể. Thời lượng sử dụng thực tế có thể khác nhau tùy độ sáng màn hình, ứng dụng, kết nối mạng và thói quen sử dụng.

Về dung lượng, iPhone Duo được cung cấp thông tin có tổng pin 4.883 mAh, gồm hai viên lần lượt 2.962 mAh và 1.921 mAh. Cấu trúc pin kép được bố trí ở hai phần thân máy, phù hợp với thiết kế điện thoại gập.

Dung lượng pin và kết quả thử nghiệm cho thấy hai khía cạnh khác nhau: thông số mAh thể hiện dung lượng lưu trữ năng lượng, còn thời lượng sử dụng phụ thuộc thêm vào mức tiêu thụ điện của phần cứng và phần mềm. Vì vậy, con số 13 giờ 20 phút không đồng nghĩa với thời gian sử dụng cố định trong mọi điều kiện.

iPhone Duo hỗ trợ sạc nhanh và sạc không dây ra sao?

Apple cho biết iPhone Duo có thể sạc đến khoảng 50% pin trong 20 phút khi sử dụng bộ tiếp hợp USB-C công suất từ 60W trở lên, theo điều kiện thử nghiệm của hãng.

Nếu sử dụng bộ tiếp hợp từ 35W trở lên kết hợp với MagSafe, thiết bị có thể đạt khoảng 50% pin trong 30 phút. Ngoài ra, iPhone Duo hỗ trợ sạc không dây MagSafe và Qi2 với công suất tối đa 25W.

Thời gian sạc thực tế có thể thay đổi tùy bộ tiếp hợp, phụ kiện, nhiệt độ và tình trạng pin. Người dùng nên kiểm tra yêu cầu tương thích của bộ sạc trước khi lựa chọn để tận dụng các mức công suất được hỗ trợ.

Có nên mua iPhone Duo nếu ưu tiên hiệu năng và pin?

iPhone Duo là lựa chọn đáng cân nhắc với người dùng quan tâm đến hiệu năng và thời lượng pin trên điện thoại màn hình gập. Thiết bị đạt hơn 3 triệu điểm AnTuTu, cùng kết quả Geekbench 7 là 4.007 điểm đơn nhân và 11.363 điểm đa nhân. Trong bài kiểm tra của Tom’s Guide, máy cũng đạt thời lượng pin 13 giờ 20 phút, đi kèm viên pin kép tổng dung lượng 4.883 mAh và khả năng sạc nhanh.

Tuy nhiên, điểm benchmark và thời lượng pin thử nghiệm chỉ mang tính tham khảo, bởi kết quả sử dụng thực tế còn phụ thuộc vào ứng dụng, độ sáng màn hình và thói quen sử dụng. Người dùng nên cân nhắc nhu cầu làm việc đa nhiệm, giải trí cũng như tần suất sạc pin trước khi quyết định.

Nếu đang so sánh với các dòng iPhone khác, bạn có thể tham khảo thêm giá iPhone 18 để cân đối ngân sách và lựa chọn thiết bị phù hợp. Để cập nhật giá bán, phiên bản và chính sách mua hàng của iPhone Duo, hãy tham khảo FPT Shop khi sản phẩm được phân phối chính thức.