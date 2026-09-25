Indonesia thắng trận ra quân. Ảnh: Minh Chiến.

Được chơi trên sân nhà Gelora Bung Karno, Indonesia nhập cuộc đầy chủ động và nhanh chóng đẩy Singapore về phần sân nhà. Ngay phút thứ 6, Romeny thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang vào trong, tạo cơ hội để James dứt điểm nhưng bóng đi chệch cột.

Sức ép liên tục được Indonesia cụ thể hóa ở phút 13. Sau pha phối hợp bên cánh phải, Vickery thực hiện đường căng ngang vừa tầm để Ragnar Oratmangoen băng vào đệm bóng cận thành, mở tỷ số.

Singapore gần như không thể triển khai bóng. Thậm chí những phút cuối hiệp một, Indonesia liên tiếp bỏ lỡ cơ hội. Phút 45, Romeny thoát khỏi vòng vây rồi đưa bóng sang trái cho Oratmangoen xâm nhập vùng cấm, nhưng cú sút của cầu thủ này lại đưa bóng vọt xà. Ba phút sau, chính Romeny có pha xử lý khéo léo trước khi dứt điểm chệch cột trong gang tấc.

Indonesia tỏ ra vượt trội so với Singapore. Ảnh: Minh Chiến.

Sau giờ nghỉ, Singapore vẫn gặp khó khăn trong việc tạo ra sự khác biệt. Những cú sút xa của đội khách hầu hết không đủ hiểm để đánh bại thủ môn Indonesia. Không thể ghi bàn, họ còn nhận thêm bàn thua.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 70. Safuwan Baharudin phạm lỗi với Baker trong tình huống có thể dẫn tới cơ hội ghi bàn rõ ràng. Trọng tài ban đầu chỉ rút thẻ vàng, nhưng sau khi kiểm tra VAR, ông thay đổi quyết định và truất quyền thi đấu hậu vệ Singapore.

Chỉ ba phút sau, Indonesia được hưởng phạt đền. Từ chính quả đá phạt của Thom Haye, bóng chạm tay Song Ui Yong trong vùng cấm và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11 m. Romeny không mắc sai lầm, sút tung lưới Singapore để nhân đôi cách biệt.

Indonesia thắng dễ Singapore. Ảnh: Minh Chiến.

Mất người rồi nhận thêm bàn thua, Singapore gần như không còn khả năng phản kháng. Indonesia kiểm soát hoàn toàn những phút cuối và bảo toàn chiến thắng 2-0. Kết quả giúp Indonesia khép lại trận đấu với màn trình diễn khác hẳn cuộc đối đầu hồi tháng 8, khi họ từng bị Singapore cầm hòa 1-1 và phải dừng bước tại vòng bảng ASEAN Cup.

Sự trở lại của nhiều cầu thủ thi đấu ở châu Âu mang đến cho HLV John Herdman nhiều lựa chọn hơn, với những cái tên như Kevin Diks, Justin Hubner, Elkan Baggott, Thom Haye, Joey Pelupessy, Romeny và Oratmangoen. Chắc chắn Indonesia là đối thủ đáng ngại với bất kỳ đội bóng nào ở FIFA ASEAN Cup 2026.