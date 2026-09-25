U23 Việt Nam dừng bước trước sức mạnh U23 Hàn Quốc

U23 Việt Nam nhập cuộc với sự thận trọng trước U23 Hàn Quốc, đội bóng sở hữu nền tảng thể lực và khả năng tổ chức tấn công tốt.

Đại diện Đông Á nhanh chóng đẩy cao đội hình, gây sức ép liên tục lên hàng phòng ngự Việt Nam.

U23 Việt Nam chấp nhận thất bại 0-4 trước U23 Hàn Quốc. Ảnh: Webthethao.

Phút 15, Lee Young-Jun tận dụng cơ hội trong vòng cấm để ghi bàn mở tỷ số cho U23 Hàn Quốc.

Sau bàn thua, U23 Việt Nam nỗ lực tổ chức lại đội hình và tìm kiếm cơ hội phản công. Tuy nhiên, sức ép của đối thủ khiến các học trò HLV Đinh Hồng Vinh gặp nhiều khó khăn.

Bước sang hiệp 2, U23 Việt Nam tiếp tục chơi đầy quyết tâm nhưng không thể duy trì thế trận cân bằng.

U23 Hàn Quốc kiểm soát tốt khu vực giữa sân và liên tục tạo ra những pha lên bóng nguy hiểm.

Đến phút 77, Kim Ji-Soo ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0, khiến nhiệm vụ của U23 Việt Nam trở nên khó khăn hơn. Khi khoảng trống xuất hiện, đội bóng xứ Kim chi tiếp tục tận dụng hiệu quả.

Trước sức mạnh của U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam dừng chân tại tứ kết. Ảnh: VFF.

Lee Young-Jun hoàn tất cú đúp để nâng tỷ số lên 3-0, trước khi Kim Myung-Jun ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho U23 Hàn Quốc.

Thất bại 0-4 khép lại hành trình của U23 Việt Nam tại tứ kết ASIAD 2026.

Dù không thể tiến sâu hơn, giải đấu vẫn là cơ hội để nhiều cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm ở sân chơi châu lục.