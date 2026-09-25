'Trận Việt Nam gặp Thái Lan giống Brazil gặp Argentina'

“Tôi biết các trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan luôn rất đặc biệt, bởi hai đội là những đối thủ xứng tầm. Những cuộc chạm trán như vậy khiến tôi liên tưởng tới các trận Brazil gặp Argentina, hay khi Peru quê hương tôi đối đầu Chile. Tôi rất ấn tượng với niềm đam mê bóng đá ở Đông Nam Á”, Solano chia sẻ trong buổi họp báo tại sân Sijalak Harupat, Bandung (Indonesia), trước trận Pakistan gặp Thái Lan ở bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

Chiến lược gia 51 tuổi từng khoác áo nhiều CLB như Boca Juniors, Newcastle United, Hull City, West Ham United, Aston Villa và Leicester City. Ông cũng có 9 năm thi đấu cho tuyển Peru, nhiều lần trải qua bầu không khí căng thẳng trong các trận gặp Chile.

Dù vậy, FIFA ASEAN Cup 2026 mới là lần đầu Solano trực tiếp trải nghiệm bóng đá Đông Nam Á. Pakistan và Hong Kong (Trung Quốc) là hai đội khách mời tại giải năm nay.

Nhận xét về xu hướng sử dụng cầu thủ nhập tịch ở nhiều đội tuyển Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, Solano cho rằng đây không phải câu chuyện riêng của khu vực.

“Đó là một phần của bóng đá toàn cầu. Khoảng cách giữa các nền bóng đá ngày càng thu hẹp và không còn nhiều bí mật. Các HLV cũng có nhiều điểm tương đồng trong cách xây dựng lối chơi. Tôi không ngạc nhiên khi thấy bóng đá châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng ngày càng tiến bộ”, ông nói.

Solano cũng đánh giá cao chất lượng của bảng B. Theo cựu tuyển thủ Peru, Thái Lan, Việt Nam và Philippines đều sở hữu nhiều cầu thủ tốt và đã có những bước phát triển rõ rệt.

“Mọi đối thủ trong bảng của chúng tôi đều rất mạnh. Thái Lan, Việt Nam và Philippines đều có nhiều cầu thủ giỏi. Tuy nhiên, lúc này tôi chỉ tập trung vào trận đầu tiên gặp Thái Lan, sau đó mới xem các đội còn lại thi đấu ra sao”, ông cho biết.

Cựu tiền vệ từng được bầu là cầu thủ hay nhất Newcastle mùa 2001/02 xem trận ra quân gặp Thái Lan là thử thách lớn với Pakistan. Ông hy vọng đội bóng của mình có thể khởi đầu tốt trước khi nghĩ tới những mục tiêu xa hơn.

“Hãy chờ xem Pakistan có thể tiến xa đến đâu tại giải”, Solano nói.

Pakistan gặp Thái Lan lúc 16h ngày 26/9. Ở lượt cuối bảng B, thầy trò HLV Solano sẽ chạm trán tuyển Việt Nam lúc 16h ngày 2/10.

Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam ở vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026. Đồ họa: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).