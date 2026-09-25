Cầu thủ đắt giá nhất FIFA ASEAN Cup bất lực

Hamza Choudhury là ngôi sao được chú ý nhất tại trận mở màn bảng A Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026 giữa Malaysia và Bangladesh trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta, Indonesia). Anh từng có 11 mùa giải khoác áo Leicester City lừng danh, trong đó có khoảng 60 trận ở Prermier League, giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới. Hiện tại, Choudhury vẫn chơi bóng ở đẳng cấp cao cho Sheffield United tại giải Hạng Nhất Anh. Anh được định giá 4 triệu euro, đắt giá nhất FIFA ASEAN Cup lần này.

Dù vậy, một mình anh là không đủ để giúp Bangladesh tạo bất ngờ trước một Malaysia mạnh và đồng đều hơn. Đội bóng Đông Nam Á dễ dàng ghi 3 bàn và không để lọt lưới một lần.

Các mũi công của Bangladesh bị phong tỏa hoàn toàn bởi hàng tiền vệ cũng có nhiều cầu thủ trở về từ châu Âu của Malaysia.

Choudhury đá tiền vệ trung tâm sở trưởng ở trận này. Anh có một số tình huống bóng sáng, nhưng nhìn chung, chênh lệch giữa hai đội không hề nhỏ.

Cá nhân Choudhury có cơ hội đối mặt nguy hiểm ở cuối hiệp hai. Anh sút hỏng trong lần đầu, thể hiện khả năng tranh chấp rất mạnh mẽ, đoạt lại bóng hai trước khi tiếp tục tạo thêm một tình huống nguy hiểm. Nhưng từng ấy là chưa đủ để có bàn thắng.

Choudhury xuất sắc nhưng cả đội Bangladesh chỉ có định giá 6,63 triệu euro. Malaysia không có ai ở trình độ Choudhury nhưng tổng giá trị đội hình của họ là 7,23 triệu euro. Tiền không quyết định thắng bại nhưng nó cho thấy chênh lệch chất lượng đội hình giữa hai bên.

Choudhury nhiều lần tỏ thái độ không hài lòng với sự thể hiện của đồng đội. Chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, anh cũng chỉ có thể điều phối bóng chứ không thể trực tiếp băng lên tìm bàn thắng. Trong tình huống này, thủ môn Bangladesh đã phải giơ tay xin lỗi Choudhury.

HLV Thomas Dooley động viên học trò sau trận. Cựu HLV trưởng tuyển Philippines vừa thừa nhận, vừa mỉa mai trong phòng họp báo khi nói về Choudhury: "Đúng là chúng tôi cần một người như Hamza ở hàng thủ. Chúng tôi cần cậu ấy ở hàng tiền vệ để tổ chức tấn công, để bao sân, để phòng ngự từ xa. Và chúng tôi cũng có thể còn cần cậu ấy ở phía trên, ở vị trí tiền đạo nữa".

Thử thách còn chờ Bangladesh ở phía trước khi Singapore và đặc biệt chủ nhà Indonesia đều có thực lực. Cứ đá như trước Malaysia, Bangladesh có thể trở thành "kho điểm" của bảng A.

Minh Chiến