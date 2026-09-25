Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP. Hồ Chí Minh, Trưởng Ban tổ chức Giải phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN

Giải đấu do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Liên đoàn Pencak Silat Việt Nam tổ chức. Các vận động viên tranh tài ở 32 nội dung thi đấu, gồm 8 nội dung quyền biểu diễn và 24 nội dung đối kháng.

Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Tổ chức giải khẳng định, việc Thành phố đăng cai giải đấu là niềm vinh dự, đồng thời thể hiện trách nhiệm trong việc tổ chức các sân chơi thể thao chất lượng của khu vực. Thành phố cam kết tạo điều kiện tốt nhất để các đoàn, vận động viên và lực lượng chuyên môn thi đấu an toàn, công bằng, góp phần tăng cường giao lưu và thúc đẩy sự phát triển của Pencak Silat Đông Nam Á.

Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP. Hồ Chí Minh, Trưởng Ban tổ chức Giải, thực hiện nghi thức đánh cồng khai mạc.

Tại Giải vô địch Pencak Silat Đông Nam Á 2026, đoàn Việt Nam tham dự với gần 50 vận động viên, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh có 4 vận động viên thi đấu các hạng cân đối kháng 45 kg nam, 45 kg nữ, 85 kg nữ và 90 kg nam.

Giải đấu cũng là dịp quan trọng để các địa phương và đội tuyển quốc gia đánh giá chuyên môn, rà soát lực lượng, hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X vào tháng 11 tới.

Các vận động viên đoàn Pencak Silat Việt Nam tham dự Lễ khai mạc Giải vô địch Pencak Silat Đông Nam Á năm 2026.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hùng, huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Pencak Silat Việt Nam cho biết, đội tuyển đặt mục tiêu thi đấu nỗ lực ở từng trận để hướng tới ngôi nhất toàn đoàn. Đồng thời, Ban Huấn luyện tiếp tục thử nghiệm lực lượng trẻ, tạo điều kiện cho các vận động viên kế cận tích lũy kinh nghiệm và chuẩn bị cho SEA Games 34 tại Thái Lan.

Giải vô địch Pencak Silat Đông Nam Á 2026 diễn ra đến ngày 29/9 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu, tiếp tục là dịp để các đoàn vận động viên khu vực thi đấu, giao lưu chuyên môn và tăng cường tình hữu nghị giữa các quốc gia Đông Nam Á.