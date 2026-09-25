Bàn thắng phút 90+5 giúp Brazil thoát trận thua bẽ mặt

Pha lập công ở những phút cuối của Brazil.

Ở trận giao hữu diễn ra tại Queensland tối 25/9, Australia nhập cuộc đầy tự tin và chủ động đẩy cao đội hình, khiến Brazil gặp không ít khó khăn trong những phút đầu. Đội khách dần lấy lại quyền kiểm soát bóng và tạo ra nhiều cơ hội hơn, nhưng hàng thủ Australia thi đấu kín kẽ.

Brazil chiếm 56% thời lượng kiểm soát bóng trong hiệp một, tung ra 7 cú sút, trong đó có 3 lần trúng đích. Australia cũng đáp trả với 6 pha dứt điểm và liên tục gây sức ép bằng những tình huống không chiến.

Cuối hiệp một, Brazil tưởng như mở tỷ số khi Estevao sút tung lưới Australia. Tuy nhiên, VAR vào cuộc và xác định Bruno Guimaraes phạm lỗi với Harry Souttar trong tình huống trước đó, khiến bàn thắng không được công nhận.

Sau giờ nghỉ, Brazil gia tăng sức ép. Vinicius Junior, Raphinha và Endrick liên tục tìm cách xuyên phá hàng thủ Australia, nhưng thủ môn Patrick Beach chơi chắc chắn.

Khi Brazil vẫn loay hoay tìm bàn thắng, Australia bất ngờ có bàn ở phút 68. Từ quả đá phạt ở vị trí thuận lợi, Nestory Irankunda tung cú sút như búa bổ, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành Hugo Souza. Tiền đạo trẻ ăn mừng bằng những cú nhào lộn trong sự phấn khích của khán giả Townsville.

Brazil lập tức dồn đội hình lên tấn công. HLV Carlo Ancelotti liên tục thúc giục các học trò tăng tốc và tung thêm nhiều cầu thủ tấn công vào sân. Dù vậy, Australia vẫn đứng vững trước sức ép.

Đến phút 94, Brazil dồn bóng vào khu vực 5,5 m và được hưởng phạt góc. Raphinha thực hiện quả tạt chuẩn xác ở phút 90+5, tạo điều kiện để Rayan bật cao đánh đầu. Beach chạm được tay vào bóng nhưng không thể ngăn cú dứt điểm dội xà ngang rồi vượt qua vạch vôi.

Bàn thắng muộn giúp Brazil thoát khỏi thất bại, trong khi Australia tiếc nuối khi đánh rơi chiến thắng ngay trước thời điểm trận đấu khép lại.