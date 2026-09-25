Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh: Asian Games 2026 giúp U23 Việt Nam trưởng thành hơn

Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh của U23 Việt Nam tại buổi họp báo sau trận thua trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: VFF)

U23 Việt Nam dừng bước tại tứ kết bóng đá nam Asian Games 2026 sau thất bại 0-4 trước đương kim vô địch U23 Hàn Quốc tối 25/9. Sau trận đấu, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh ghi nhận tinh thần thi đấu của các học trò và cho rằng giải đấu là cơ hội quan trọng để lực lượng trẻ tích lũy kinh nghiệm.

Ở trận tứ kết, U23 Việt Nam sử dụng đội hình có độ tuổi trung bình khoảng 21 tuổi. Theo huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh, quyết định này xuất phát từ tình trạng thể lực của các cầu thủ sau lịch thi đấu dày đặc, đồng thời nằm trong kế hoạch trao cơ hội cho những gương mặt trẻ có tiềm năng.

Nhiều cầu thủ vừa trải qua các trận đấu liên tục tại Giải vô địch quốc gia, Giải hạng Nhất quốc gia và vòng loại. Vì vậy, Ban huấn luyện phải tính toán nhân sự để bảo đảm thể lực, đồng thời tạo điều kiện cho lực lượng kế cận thử sức trước một đối thủ mạnh như U23 Hàn Quốc.

“Tôi tin các cầu thủ khi được trao cơ hội đã thể hiện được mình. Tôi thực sự vui và cảm ơn tất cả các học trò”, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

Theo nhà cầm quân U23 Việt Nam, điều đáng ghi nhận là các cầu thủ trẻ thể hiện sự tự tin, bản lĩnh và nỗ lực duy trì cách chơi trước sức ép của đối phương. Một trong những gương mặt được trao cơ hội là trung vệ Đinh Quang Kiệt. Dù nền tảng thể lực giảm sút từ khoảng phút 70 do thời gian trước đó ít thi đấu, cầu thủ trẻ này vẫn nhận được đánh giá tích cực từ Ban huấn luyện.

Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cho rằng những trận đấu ở Asian Games 2026 sẽ giúp các cầu thủ trẻ hiểu rõ hơn yêu cầu của sân chơi quốc tế và có thêm hành trang cho những mục tiêu sắp tới.

“Tôi tin rằng lứa cầu thủ U21 kế cận sẽ còn tiến bộ. Các bạn cần sẵn sàng hành trang cho SEA Games và vòng loại U23 vào năm sau”, ông nhấn mạnh.

Đề cập tình huống Văn Thuận đưa bóng vào lưới U23 Hàn Quốc trong hiệp 1 nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cho biết toàn đội tôn trọng quyết định của trọng tài. Ông đánh giá cao việc các cầu thủ không bị ảnh hưởng tâm lý và tiếp tục duy trì nỗ lực sau tình huống này.

Nhà cầm quân U23 Việt Nam cũng cho biết ông và huấn luyện viên Kim Sang Sik thường xuyên trao đổi về công tác chuyên môn. Trong thời gian huấn luyện viên Kim Sang Sik làm nhiệm vụ cùng đội tuyển quốc gia tại FIFA ASEAN Cup 2026, hai bên vẫn phối hợp trong việc sắp xếp nhân sự và xây dựng phương án chiến thuật cho U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam kết thúc Asian Games 2026 tại vòng tứ kết sau khi hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng. Quan trọng hơn, những trận đấu tại giải giúp Ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá lực lượng, trong đó có các cầu thủ U21, để tiếp tục chuẩn bị cho những nhiệm vụ tiếp theo.