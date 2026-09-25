Himass tuyên bố giải nghệ, đội PUGB của TanVuu cũng ngừng hoạt động

Tổ chức The Expendables chia tay GAM và giải thể đội PUGB.

Những hệ lụy từ bê bối tại giải đấu PUBG Asia Stars 2026 tiếp tục tạo ra sóng gió lớn đối với nền thể thao điện tử (eSports) PUBG Việt Nam. Chiều 25/9, tổ chức The Expendables (đã đổi tên thành TE Esports) đưa ra thông báo khép lại chặng đường hợp tác với GAM Esports và giải thể hoàn toàn đội tuyển PUBG.

​Trong thông báo chính thức, The Expendables nhìn lại chặng đường 6 năm kể từ khi thành lập. TE đã vươn lên trở thành tượng đài của PUBG khu vực với 7 chức vô địch lớn nhỏ. Nổi bật là chiếc cúp PUBG Global Championship (PGC 2024) tại Kuala Lumpur - danh hiệu giúp TE trở thành đội tuyển Châu Á - Thái Bình Dương đầu tiên đứng trên đỉnh thế giới.

Tiếp đó là chức vô địch PUBG Nations Cup (PNC 2025) của đội tuyển Việt Nam với sự đóng góp nòng cốt từ hai thành viên của TE là TanVuu và Delwyn.

​Tuy nhiên, TE thẳng thắn tuyên bố lý do dừng lại xuất phát từ việc KRAFTON đã không đối xử tương xứng với những đóng góp của tuyển thủ và cộng đồng Việt Nam. Bản án cấm thi đấu vĩnh viễn dành cho TanVuu được xem là "giọt nước tràn ly".

​Quyết định này đồng nghĩa với việc The Expendables sẽ bỏ qua cả hai giải đấu lớn còn lại trong năm là PGS và PGC, chấp nhận rút lui hoàn toàn khỏi hệ thống PUBG eSports. Dù vậy, tổ chức cam kết sẽ tạo điều kiện tốt nhất và hỗ trợ tối đa cho các tuyển thủ còn lại tiếp tục con đường thi đấu chuyên nghiệp.

Thông báo giải thể của TE và lời nhắn của AL. Ảnh: Facebook.

Cùng với quyết định dừng lại của The Expendables, những hy vọng cuối cùng về việc giảm án cho các tuyển thủ cũng chính thức dập tắt. Mọi nỗ lực kháng cáo từ phía đơn vị chủ quản lẫn cộng đồng fan Việt Nam đều không nhận được phản hồi từ KRAFTON.

Trong video mới đăng tải chiều 25/9, tuyển thủ Himass cũng chính thức tuyên bố giải nghệ sau gần 7 năm cống hiến.

Trong tâm thư chia tay, Himass gửi lời cảm ơn người hâm mộ và trải lòng: "Dù mọi thứ kết thúc theo cách như thế nào thì mình vẫn sẽ nhớ khoảng thời gian này. Từ hôm nay, mình xin được dừng lại... Hẹn gặp lại mọi người ở một nơi khác!"

​Đáng chú ý, lời nhắn "Hẹn gặp lại ở một nơi khác" của Himass hoàn toàn trùng hợp với động thái mới nhất từ Anyone’s Legend (AL) - đội tuyển chủ quản của anh. Dù chưa đưa ra tuyên bố giải thể chính thức, AL đã đăng tải bức ảnh đầy ẩn ý với thông điệp "Our Next Chapter" (Chương tiếp theo của chúng tôi), kèm theo tên dàn tuyển thủ gồm Sololzy, Taikonn, Himass và Delwyn.

​Những động thái từ cả The Expendables lẫn Anyone’s Legend cho thấy sự thất vọng của các tổ chức hàng đầu đối với cách vận hành của KRAFTON. Đây có thể là một làn sóng dịch chuyển của cả tuyển thủ, tổ chức lẫn người hâm mộ từ PUBG sang các tựa game mới.