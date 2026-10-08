Hyun Bin lịch lãm ở Liên hoan phim quốc tế

Mới đây, Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 31 chính thức diễn ra tại Trung tâm Điện ảnh Busan, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả và truyền thông. Xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện, Hyun Bin nhanh chóng trở thành tâm điểm với diện mạo lịch lãm, phong thái điềm đạm đúng chuẩn quý ông.

Hyun Bin lịch lãm tại Liên hoan phim quốc tế Busan. (Ảnh từ Starnews)

Nam diễn viên lựa chọn trang phục mang tông màu trang nhã, kết hợp cách tạo kiểu chỉn chu giúp tôn lên vẻ ngoài nam tính và sang trọng. Không cần những chi tiết cầu kỳ, Hyun Bin vẫn ghi điểm nhờ thần thái tự tin cùng phong cách thời trang tinh tế. Ở tuổi ngoài 40, nam diễn viên tiếp tục nhận được nhiều lời khen bởi diện mạo ngày càng trưởng thành, cuốn hút.

Sự xuất hiện của Hyun Bin tại BIFF lần thứ 31 cũng nhận được sự quan tâm bởi đây là một trong những sự kiện điện ảnh lớn của Hàn Quốc. Cùng tham dự thảm đỏ với anh có nhiều gương mặt nổi tiếng, trong đó có tài tử Jung Woo Sung. Khoảnh khắc hai nam diễn viên đình đám cùng xuất hiện tại sự kiện nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, đời tư của Hyun Bin cũng luôn là chủ đề được công chúng quan tâm. Nam diễn viên hiện có cuộc hôn nhân viên mãn bên Son Ye Jin. Cặp đôi bén duyên sau khi cùng tham gia bộ phim Hạ Cánh Nơi Anh và chính thức tổ chức đám cưới vào tháng 3/2022.

Sau khi kết hôn, Hyun Bin và Son Ye Jin hạn chế chia sẻ quá nhiều về đời tư nhưng thỉnh thoảng vẫn dành cho nhau những lời ngọt ngào trong các cuộc phỏng vấn hoặc xuất hiện tại những sự kiện đặc biệt. Cặp đôi đón con trai đầu lòng vào tháng 11/2022, đánh dấu một bước ngoặt mới trong cuộc sống.

Hyun Bin hiện có hôn nhân hạnh phúc bên Son Ye Jin. Cả hai đón con đầu lòng chào đời vào cuối năm 2022.

Trong những năm qua, Hyun Bin vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật ổn định. Nam diễn viên tiếp tục góp mặt trong các dự án điện ảnh được chú ý, đồng thời giữ vị trí là một trong những tài tử hàng đầu của màn ảnh Hàn Quốc. Dù đã lập gia đình và bước sang một giai đoạn khác của cuộc sống, sức hút của Hyun Bin vẫn không có dấu hiệu giảm nhiệt.