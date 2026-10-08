Khán giả phản ứng khi Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng về tin đồn với Hoài Lâm

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ có những chia sẻ đầy cảm xúc về Hoài Lâm, đồng thời nhắc đến những tin đồn từng bủa vây mối quan hệ giữa hai thầy trò suốt nhiều năm qua. Động thái của nam ca sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý, kéo theo hàng loạt bình luận từ cộng đồng mạng.

Đáng chú ý, phần lớn ý kiến đều bày tỏ sự vui mừng khi chứng kiến Đàm Vĩnh Hưng và Hoài Lâm tái hợp sau 10 năm. Nhiều khán giả cũng dành lời ngưỡng mộ cho tình cảm mà hai nghệ sĩ vẫn gìn giữ, bất chấp những đồn đoán từng xuất hiện trên mạng xã hội.

Đàm Vĩnh Hưng mới đây đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về Hoài Lâm.

Cụ thể, bên dưới bài đăng của Đàm Vĩnh Hưng, một khán giả bình luận: "Rất tuyệt vời khi 2 thầy trò sau 10 năm kết hợp lại với nhau. Vẫn ấm áp và tình cảm. Chúc Hưng và Lâm có thêm nhiều lần hòa giọng gửi tới khán giả mến mộ".

Một người khác bày tỏ: "Quá tuyệt vời ạ! Những người yêu thương Hoài Lâm đều hiểu rõ tình cảm 2 thầy trò ạ!". Trong khi đó, một khán giả nhận xét ngắn gọn: "Đàm Vĩnh Hưng là người sống rất tình cảm mà".

Có thể thấy, sau những chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng, nhiều khán giả không còn tập trung vào những tin đồn trong quá khứ mà dành sự quan tâm cho cuộc hội ngộ của hai nghệ sĩ. Đặc biệt, việc nam ca sĩ chủ động nhắc đến những đồn đoán về mối quan hệ với Hoài Lâm cũng được một bộ phận người hâm mộ xem là động thái góp phần xóa tan những nghi vấn rạn nứt từng gây bàn tán.

Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải dòng trạng thái đầy cảm xúc: "Lần gặp lại như quen lần thứ 2... Thật xót xa. Sau 10 năm, như chưa từng có cuộc chia ly! Rất nhiều những đồn đoán, tô vẽ hồn nhiên trên mạng nhưng thầy trò chúng ta là 2 người hiểu rõ nhất sự yêu thương và lòng trân trọng luôn ngự trị trong mối thâm tình định mệnh này con nhỉ!".

Đàm Vĩnh Hưng đã công khai nhắc đến những tin đồn xoay quanh anh và Hoài Lâm, đồng thời khẳng định mối quan hệ giữa hai thầy trò vẫn tốt đẹp.

Không trực tiếp giải thích từng tin đồn, Đàm Vĩnh Hưng lựa chọn khẳng định tình cảm và sự trân trọng mà anh cùng Hoài Lâm vẫn dành cho nhau. Đặc biệt, câu nói "Sau 10 năm, như chưa từng có cuộc chia ly" khiến nhiều người chú ý bởi phần nào cho thấy khoảng cách thời gian không làm mất đi sự gắn kết giữa hai thầy trò.

Được biết, Đàm Vĩnh Hưng và Hoài Lâm sẽ cùng xuất hiện trong đêm nhạc đặc biệt mang chủ đề Xót xa sắp tới. Đây là một trong những dịp hiếm hoi sau nhiều năm cả hai cùng đứng chung sân khấu, hứa hẹn mang đến những màn hòa giọng đáng chờ đợi.

Trước đó không lâu, Đàm Vĩnh Hưng cũng là một trong số ít nghệ sĩ Việt tham dự đám cưới của Hoài Lâm tại quê nhà Vĩnh Long. Không chỉ có mặt để chúc phúc cho học trò, nam ca sĩ còn cùng Hoài Lâm song ca trong ngày trọng đại, tạo nên khoảnh khắc đặc biệt.

Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng là một trong số ít những nghệ sĩ về Vĩnh Long dự cưới Hoài Lâm.

Từ việc xuất hiện tại đám cưới đến những lời chia sẻ công khai trên mạng xã hội, Đàm Vĩnh Hưng phần nào cho thấy sự quan tâm mà anh dành cho Hoài Lâm vẫn được duy trì sau nhiều năm. Có lẽ, điều khiến khán giả vui mừng nhất không đơn thuần là việc hai nghệ sĩ tái hợp trên sân khấu mà còn nằm ở cách cả hai gìn giữ mối quan hệ thầy trò trước những thăng trầm của cuộc sống và sự nghiệp. Sau 10 năm, những lời chúc mừng và sự ủng hộ từ công chúng cũng cho thấy nhiều người vẫn mong đợi được chứng kiến Đàm Vĩnh Hưng và Hoài Lâm tiếp tục đồng hành, mang đến những màn trình diễn giàu cảm xúc trong tương lai.