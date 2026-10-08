Hai MC Thiên Vũ và Thùy Linh 'song kiếm hợp bích' dẫn dắt đêm Chung khảo toàn quốc 'Hoa hậu Việt Nam 2026'

Là gương mặt quen thuộc và vô cùng đắt show trên các sân khấu sắc đẹp, sự kiện giải trí lẫn chương trình truyền hình quy mô lớn, MC Thiên Vũ ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng công chúng bởi phong thái lịch lãm, bản lĩnh sân khấu vững vàng cùng chất giọng nam tính, truyền cảm hứng.

MC Thiên Vũ từng đảm nhận vai trò dẫn chương trình cho nhiều sự kiện tầm cỡ, các chương trình thời trang, đại nhạc hội và ra mắt sản phẩm lớn, hội nghị kinh tế, và các sự kiện doanh nghiệp lớn. Bên cạnh đó, anh còn để lại ấn tượng khi dẫn dắt các chương trình song ngữ Việt - Anh trôi chảy và duyên dáng.

Cùng với Thiên Vũ, nữ MC Thùy Linh sẽ đồng hành dẫn dắt đêm thi quan trọng của Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô được mệnh danh là "MC có nụ cười đẹp nhất VTV". Danh xưng này xuất phát từ việc cô từng giành giải Đặc biệt tại cuộc thi Nụ cười VTV vào năm 2016 và gây ấn tượng sâu sắc nhờ nụ cười rạng rỡ.

Không chỉ vậy, MC Thùy Linh từng vào đến top 5 cuộc thi Miss World Vietnam 2022. Bên cạnh nhan sắc thanh tú, cô nổi bật phong thái dẫn dắt nhẹ nhàng trong các chương trình giải trí như Bài hát yêu thích, Ca sĩ tháng, Muôn màu showbiz hay Sao Mai.

Với kinh nghiệm dày dặn trên các sân khấu nhan sắc lớn cùng khả năng ứng biến nhạy bén, màn “song kiếm hợp bích” lần này của cặp đôi Thiên Vũ và Thùy Linh chắc chắn sẽ đem đến không khí hết sức 'bùng nổ' và giàu cảm xúc trong đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026.

Đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra lúc 20h ngày 10/10, tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng. Chương trình sẽ được livestream trên hệ sinh thái của Báo Tiền Phong, Hoàng Thành Media và một số nền tảng khác.