Ngọc Xuân tâm đắc với nhân vật trong Bò Sữa Bay, được một Anh Trai dạy hát?

Trước thềm khởi chiếu phim Bò Sữa Bay, nhà sản xuất vừa tung ca khúc OST thứ hai mang tên Lỡ Thương Nhau, đưa khán giả bước vào đám cưới mang đậm phong cách thập niên 1990 với những khoảnh khắc chung đôi ngọt ngào của các cặp đôi.

Lỡ Thương Nhau mang không khí rộn ràng, yêu đời đậm màu sắc âm nhạc đặc trưng của ca/nhạc sĩ Nguyễn Hùng, người đồng thời đảm nhận vai nam chính của phim. Bài hát mang giai điệu pha trộn chất disco, phủ màu hoài niệm cho câu chuyện.

Lỡ Thương Nhau sử dụng ca từ mộc mạc, là lời thủ thỉ của chàng trai dành tặng người con gái anh yêu, thổ lộ ước mong chung đôi một đời. Đoạn điệp khúc gieo vần duyên dáng, ý tứ chân phương, ngọt ngào cuốn hút người nghe, vẽ nên khung cảnh rước dâu ấm cúng và lãng mạn.

Dàn diễn viên thể hiện điệu nhảy Lỡ Thương Nhau tại buổi showcase (2/10).

Về phần hình ảnh, MV hé lộ những thước phim có sự tham gia của dàn diễn viên. Trên nền nhạc, từng cặp đôi mang đến những khoảnh khắc hạnh phúc, chìm đắm trong tình yêu. Lời bài hát miêu tả nhân vật chính - San (do Ngọc Xuân thủ vai) với hình ảnh "tóc ngắn da trắng với nụ cười duyên rạng ngời" khiến nữ diễn viên tâm đắc.

Trước đó, "nàng thơ" Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình cũng có màn giới thiệu về nhân vật San: "Linh San - 25 tuổi - mới ở bển về - ăn ngủ trong phòng nghiên cứu - hay nói chuyện với bò (bé Bông) - thích bài Viên Đá Nhỏ - mải mê thử sữa nên béo". Sau đó, Anh Trai Bùi Duy Ngọc đã để lại bình luận: "Thầy khen".

Màn tương tác của "thầy" Ngọc và Ngọc Xuân cũng khiến khán giả tò mò, liệu nữ diễn viên có tham gia lớp học thanh nhạc của thầy, bởi một số phân cảnh trong phim có xuất hiện hình ảnh Ngọc Xuân cầm mic.