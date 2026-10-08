Trần Bảo Sơn và những lần ghi dấu ấn trên màn ảnh

Trần Bảo Sơn từng là một gương mặt quen thuộc trên màn ảnh rộng Việt Nam qua những bộ phim như Huyền thoại bất tử, Giao lộ định mệnh, Ngôi nhà trong hẻm, Đoạt hồn, Đập cánh giữa không trung hay Quyên. Dù xuất phát điểm là một doanh nhân và không qua đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp, nhưng anh từng bước gây ấn tượng trong lòng khán giả qua những nhân vật nam đa chiều, tâm lý phức tạp mang theo nhiều bí mật hoặc những lựa chọn khó phân định trắng - đen.

Một trong những dấu mốc đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của Trần Bảo Sơn là vai Sơn trong Huyền thoại bất tử. Ảnh: NVCC

Một trong những dấu mốc đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của Trần Bảo Sơn là vai Sơn trong Huyền thoại bất tử (2008) của đạo diễn Lưu Huỳnh. Dù là một trong những vai diễn đầu tiên và chưa qua trường lớp diễn xuất bài bản, nhưng Trần Bảo Sơn vẫn tạo được sự chú ý khi vào vai một nhân vật phản diện lạnh lùng và nhiều toan tính. Vai diễn này giúp anh nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Cánh Diều Vàng 2009, đồng thời mở ra chặng đường tiếp theo của nam doanh nhân trong lĩnh vực điện ảnh.

Sau đó, anh tiếp tục đảm nhận vai chính Mạnh trong Giao lộ định mệnh (2010) của đạo diễn Victor Vũ. Mạnh là một người đàn ông thành đạt, yêu vợ nhưng mất trí nhớ sau một vụ tai nạn giao thông. Khi lần theo những mảnh ký ức đã mất, Mạnh dần phát hiện quá khứ của mình hoàn toàn khác biệt với con người hiện tại. Vai diễn đòi hỏi Trần Bảo Sơn phải thể hiện nhiều trạng thái tâm lý đối nghịch nhau như hiền lành, dữ dội, mạnh mẽ, yếu đuối, đau khổ và vui sướng. So với vai diễn đầu tiên, nhân vật Mạnh cho thấy rõ hơn khả năng đảm nhận một nhân vật có hai mặt đối lập của nam diễn viên.

Đến Ngôi nhà trong hẻm (2012) của đạo diễn Lê Văn Kiệt, Trần Bảo Sơn vào vai Thành, người chồng cùng vợ trải qua cú sốc mất đi đứa con đầu lòng. Từ một người chồng yêu thương vợ, Thành dần rơi vào bế tắc và ám ảnh khi những hiện tượng kỳ lạ liên tiếp xảy ra trong ngôi nhà mà mình đang sống. Thành không phải một nhân vật nghiêng hẳn về thiện - ác đối lập như Mạnh mà chỉ là một người bình thường bị đẩy đến giới hạn bởi mất mát, sự sợ hãi và mong muốn bảo vệ gia đình. Những biến cố liên tiếp khiến nhân vật thay đổi, tạo thêm một sắc thái khác trong chuỗi vai diễn của Trần Bảo Sơn.

Trần Bảo Sơn với màn ảnh rộng. Ảnh: NVCC

Năm 2014, nam diễn viên tiếp tục góp mặt trong Đoạt hồn của đạo diễn Hàm Trần với vai Vương Gia Huy - một doanh nhân giàu có, một người cha hết lòng yêu thương con nhưng lại nắm giữ nhiều bí mật khó lường.

Cùng năm, Trần Bảo Sơn xuất hiện trong Đập cánh giữa không trung của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp với vai Hoàng - một người đàn ông trưởng thành, sành sỏi và tạo ra những bước ngoặt trong cuộc đời bi kịch của nữ chính trẻ tuổi Huyền (Thùy Anh). Mối quan hệ giữa hai người đẩy phim lên cao trào, phản ánh những góc khuất trong quan hệ tình cảm và sự bất định của tuổi trẻ đô thị. Bộ phim sau đó giành giải tại Liên hoan phim Venice và được ghi nhận tại nhiều liên hoan phim quốc tế.

Một năm sau, Trần Bảo Sơn đảm nhận vai Hùng trong Quyên của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ. Hùng là một gã giang hồ chuyên đưa người vượt biên trái phép sang Đức, mang vẻ ngoài bụi bặm, dữ dằn và lạnh lùng. Tuy nhiên, nhân vật cũng có những giằng xé trong mối quan hệ với Quyên (Vũ Ngọc Anh), tạo nên một hình ảnh gai góc khác của nam diễn viên.

Phân cảnh trong phim "Trên con đường mới". Ảnh: NVCC

Nhìn lại chặng đường này, Trần Bảo Sơn dường như không đi theo một kiểu biến hóa hoàn toàn khác biệt ở mỗi phim. Anh nổi bật hơn sau mỗi lần xuất hiện ở sự trưởng thành và khả năng hóa thân thành các nhân vật có nhiều lớp tính cách và số phận ngày một trọn vẹn. Từ Sơn, Mạnh, Thành đến Hoàng, Vương Gia Huy và Hùng, mỗi vai diễn góp thêm một nét vào dấu ấn riêng của nam diễn viên trên màn ảnh rộng.

Sau 10 năm chuẩn bị và tích lũy, diễn viên Trần Bảo Sơn chuẩn bị tái xuất trong dự án mới có tên "Trên con đường mới" đã được ấp ủ nhiều năm. Đặc biệt, trong dự án này, anh đảm nhận cả 3 vị trí quan trọng: đạo diễn, nhà sản xuất và nam diễn viên chính.

Khi những vai diễn trước đây đã tạo nhiều ấn tượng, màn trở lại này cũng gợi không ít tò mò về nhân vật mà anh sẽ lựa chọn. Khán giả sẽ được nhìn thấy một Trần Bảo Sơn quen thuộc hay một hình ảnh khác trên màn ảnh?