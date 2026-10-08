Sau 'Phép màu', liệu Nguyễn Hùng có lặp lại thành công tương tự với bản nhạc phim mới?

Lỡ thương nhau mang không khí rộn ràng, yêu đời đậm màu sắc âm nhạc đặc trưng của ca sĩ - nhạc sĩ Nguyễn Hùng, người đồng thời đảm nhận vai nam chính của phim. Giai điệu pha trộn chất disco thịnh hành của thập niên 1990, phủ màu hoài niệm cho câu chuyện của bài hát và bộ phim. Câu chữ mộc mạc là lời thủ thỉ của chàng trai dành tặng người con gái anh yêu, thổ lộ ước mong chung đôi một đời.

Nhạc sĩ - ca sĩ Nguyễn Hùng cho biết, khi nhận “đề bài” sáng tác một ca khúc dành cho nhân vật Trâu do mình thể hiện, anh đã thực hiện một bản demo khác. Tuy nhiên, đạo diễn kỹ tính và cầu toàn Nguyễn Phạm Thành Đạt nhận định ca khúc đó chưa đủ vui cho một số cảnh hài hước trong phim, đề xuất Nguyễn Hùng sáng tác một bài khác với giai điệu “bắt beat” hơn. Và thế là Lỡ thương nhau ra đời.

Giai điệu sôi nổi, bắt tai khiến ai cũng muốn đứng lên hòa vào điệu nhạc cùng các nhân vật. Ca từ đơn giản và dễ nhớ, chất giọng chân chất của Nguyễn Hùng thổi bùng sức trẻ, cảm hứng yêu đương trong từng giai điệu, cũng như gợi mở những ấn tượng đầu tiên về câu chuyện của tuổi trẻ, ước vọng và tình yêu của bộ phim.

Trên nền nhạc, những khoảnh khắc trong phim hiện ra đầy chất thơ. Ngọc Xuân đẹp dịu dàng với màu son đỏ, tà áo dài đỏ, sánh đôi hạnh phúc bên Võ Điền Gia Huy bảnh bao, lịch thiệp. Lần đầu nên duyên màn ảnh, cặp "ngọc nữ - nam thần" của điện ảnh Việt hóa thân thành cô dâu và chú rể, quấn quýt nhau trong điệu nhảy ngày nên duyên vợ chồng.

Nguyễn Hùng hiện diện với dáng vẻ chân chất của một anh công nhân nông trường bò sữa, có những khoảnh khắc sóng đôi bên hai người đẹp Tiểu Vy và Ngọc Xuân, dự báo “bùng binh” ái tình vừa phức tạp, vừa hài hước trên màn ảnh. Trong khi, Huy Tít và Hải Vy lại mang đến cảm giác trầm ổn, chín muồi của một cặp đôi bên nhau đã lâu, với những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng mà sâu đậm.

Với dự án điện ảnh lần này, ngoài vai trò diễn viên nam chính, Nguyễn Hùng đảm trách phần âm nhạc cho phim. Anh tiết lộ viết riêng cho bộ phim 5 ca khúc, trong đó 4 bài được đưa vào phim. Gói con tim làm quà ngọt ngào, da diết và Lỡ thương nhau sôi nổi, rộn ràng là hai sản phẩm đầu tiên được hé lộ, đều chung một nhịp xúc cảm si tình mà người con trai dành cho cô gái mình yêu.