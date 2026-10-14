Hướng về cơ sở

Hỗ trợ vốn, kiến thức cùng nông dân làm giàu

Hội Nông dân tỉnh xác định hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm. Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được triển khai sâu rộng, tạo động lực để hội viên phát huy lợi thế địa phương, mạnh dạn đầu tư, chuyển đổi phương thức sản xuất. Năm 2026, toàn tỉnh có 37.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Các hội viên không chỉ phát triển kinh tế gia đình mà còn chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật cho các hội viên khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Hội Nông dân tỉnh trao vật tư hỗ trợ hội viên xã Thuận Hoà làm lồng, bè nuôi cá.

Để tạo điều kiện cho hội viên đầu tư phát triển sản xuất, Hội chú trọng hoạt động tư vấn, hỗ trợ vốn, cung ứng vật tư và chuyển giao khoa học kỹ thuật. Quỹ Hỗ trợ nông dân có tổng nguồn vốn hơn 76,1 tỷ đồng, triển khai 221 dự án cho 1.392 hộ và 1 hợp tác xã. Thông qua hoạt động ủy thác với các ngân hàng, tổng dư nợ cho vay đạt hơn 4.435 tỷ đồng, hỗ trợ 56.819 hộ tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế.

Bà Hoàng Thị Sáu, thôn Minh Tiến, xã Bình Xa cho biết: Sau khi nhận được nguồn vốn vay 100 triệu đồng, gia đình bà đã đầu tư chuồng trại, con giống để phát triển chăn nuôi lợn, vịt bầu. Với hình thức nuôi gối đàn và được hỗ trợ về kỹ thuật chăn nuôi, mô hình kinh tế của gia đình đang cho thu nhập ổn định.

Cùng với hỗ trợ sản xuất, Hội Nông dân tỉnh tích cực kết nối, quảng bá sản phẩm nông nghiệp, đặc sản địa phương thông qua các hội chợ, gian hàng giới thiệu sản phẩm và nền tảng số. Website “Giới thiệu và kết nối tiêu thụ nông sản Tuyên Quang” được duy trì hoạt động; 37 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp được tổ chức tại các hội chợ, sự kiện xúc tiến thương mại.

Hội cũng phối hợp với Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh An Giang mở rộng kết nối, khai thác lợi thế vùng miền, tìm kiếm thị trường cho nông sản. Việc hướng dẫn hội viên sử dụng nền tảng số, lập tài khoản trên sàn thương mại điện tử góp phần mở rộng kênh quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, từng bước đưa chuyển đổi số đến gần hơn với nông dân.

Nông dân xã Kiên Đài phát triển mô hình trồng cây sâm bố chính cho thu nhập cao.

Hướng mạnh về cơ sở

Năm 2026, hội viên, nông dân trong tỉnh đóng góp trên 94.000 ngày công, hiến hơn 54.800 m2 đất, tham gia làm mới, sửa chữa 24 km đường giao thông và 40 cầu, cống. Hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, các cấp Hội huy động ngày công, vật liệu trị giá hơn 19,6 tỷ đồng, hỗ trợ 6.549 hộ làm nhà mới và sửa chữa nhà ở. Những việc làm cụ thể đã góp phần cải thiện điều kiện sống, củng cố tinh thần đoàn kết, phát huy trách nhiệm của hội viên đối với cộng đồng.

Đồng chí Chu Thị Ngọc Diệp, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, cho biết: Thời gian tới, các cấp Hội tập trung tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua; chú trọng hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế tập thể, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số. Qua đó, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Từ những hoạt động thiết thực, các cấp Hội Nông dân tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối, đồng hành cùng hội viên trong phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống. Phát huy truyền thống 96 năm xây dựng và trưởng thành, tổ chức Hội tiếp tục đổi mới, tập hợp, đoàn kết nông dân, khơi dậy tinh thần thi đua lao động, sáng tạo, góp phần xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững và nông thôn ngày càng khởi sắc.