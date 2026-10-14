Công ty TNHH No Va Thảo Điền, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Novaland, tiếp tục chậm thanh toán gốc và lãi lô trái phiếu NTDCH2227001, trong bối cảnh tình hình tài chính chịu nhiều áp lực với khoản lỗ lũy kế hơn 1.655 tỷ đồng cuối năm 2025.

Lô trái phiếu này được phát hành ngày 5/9/2022, kỳ hạn 5 năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 9/2027. Theo thông báo mới nhất, số tiền gốc và lãi mà No Va Thảo Điền còn chậm thanh toán vượt 1.100 tỷ đồng.

No Va Thảo Điền chậm trả trái phiếu 1.100 tỷ, lỗ lũy kế hơn 1.600 tỷ đồng.

No Va Thảo Điền hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và là công ty con do Novaland (NVL) sở hữu 99,99% vốn điều lệ.

Áp lực thanh toán trái phiếu diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp biến động mạnh. Năm 2023, công ty lỗ 455 tỷ đồng; năm 2024 lãi gần 15 tỷ đồng, trước khi quay lại mức lỗ 659 tỷ đồng trong năm 2025.

Tại ngày 31/12/2025, lỗ lũy kế của No Va Thảo Điền lên tới 1.655 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả vượt 14.367 tỷ đồng, tăng gần 1.600 tỷ đồng so với đầu năm; hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu ở mức khoảng 2,5 lần.

Trong cơ cấu nợ, dư nợ vay ngân hàng vượt 3.600 tỷ đồng, dư nợ trái phiếu trong nước khoảng 1.954 tỷ đồng và trái phiếu quốc tế trên 8.800 tỷ đồng. Như vậy, tổng dư nợ trái phiếu trong và ngoài nước đạt khoảng 10.758 tỷ đồng, tương đương gần 75% tổng nợ phải trả.

Đáng chú ý, trong báo cáo tài chính năm 2025, Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC nhấn mạnh yếu tố không chắc chắn trọng yếu liên quan đến khả năng hoạt động liên tục của No Va Thảo Điền.

Theo kiểm toán viên, doanh nghiệp có khoản lỗ lũy kế lớn và chưa thực hiện một số nghĩa vụ nợ đến hạn liên quan đến các khoản vay, trái phiếu và khoản phải trả. Những yếu tố này có thể làm phát sinh nghi ngờ đáng kể về khả năng tiếp tục hoạt động của công ty.

Bên cạnh đó, kiểm toán cũng lưu ý các vấn đề liên quan đến hàng tồn kho và hiện trạng dự án Sunrise City View.