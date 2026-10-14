Quy hoạch cửa khẩu tạo 'cực' phát triển mới cho Lạng Sơn và vùng Trung du phía Bắc

Thông tin tại buổi công bố quy hoạch, đại diện UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, phát triển kinh tế cửa khẩu đang đóng vai trò là động lực mũi nhọn và "đòn bẩy" chiến lược trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn.

Cụ thể, kinh tế cửa khẩu đang đóng góp lớn vào tăng trưởng và ngân sách, là lĩnh vực “đầu tàu” giúp tỉnh Lạng Sơn thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo; tạo ra nguồn thu ngân sách nhà nước lập đỉnh lịch sử với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn đạt mức cao, hiện đã vượt mốc 98 tỷ USD, tăng 38% so với cùng kỳ.

Đại diện Bộ Xây dựng trao quyết định phê duyệt quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ cho lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn sáng 14/10.

Cùng với đó, Khu kinh tế cửa khẩu đang là cửa ngõ chiến lược kết nối quốc tế, là điểm đầu tiên của Việt Nam trên tuyến hành lang kinh tế Nam Ninh (Trung Quốc) – Hà Nội, đóng vai trò cầu nối trọng yếu thúc đẩy quan hệ thương mại, giao lưu kinh tế giữa Việt Nam, Trung Quốc và các nước ASEAN.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, đại diện Bộ Xây dựng phát biểu, quy hoạch sẽ tạo “cực” phát triển mới cho Lạng Sơn và vùng Trung du phía Bắc.

Theo ông Thắng, quyết định đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn sẽ rộng 39.400 ha; thời hạn quy hoạch gồm giai đoạn ngắn hạn đến năm 2035 và dài hạn đến năm 2045; phạm vi trải rộng trên 8 xã, phường.

Quy hoạch xác định, Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn là một trong những trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch và công nghiệp lớn của vùng Trung du và miền núi phía Bắc; là đầu mối hạ tầng giao thông quan trọng của quốc gia, giữ vai trò kết nối chiến lược giữa Trung Quốc với Việt Nam và các nước ASEAN.

Một thay đổi quan trọng của quy hoạch mới nằm ở việc tổ chức không gian. Theo đó, toàn bộ Khu kinh tế được cấu trúc thành 3 phân vùng trọng điểm. Bao gồm Vùng 1 - phía Bắc, Vùng 2 - trung tâm, Vùng 3 – phía Nam.

Ông Thắng nhấn mạnh, điểm đáng chú ý của quy hoạch vừa được phê duyệt là yêu cầu nghiên cứu mô hình khu kinh tế tổng hợp, trung tâm dịch vụ cửa khẩu và hậu cần logistics quốc gia, quốc tế; đồng thời giữ mục tiêu xây dựng đây là cửa khẩu thương mại trên bộ quan trọng nhất của cả nước và điểm trung chuyển trên bộ quan trọng trong kết nối Trung Quốc - Việt Nam - Đông Nam Á.

Sau phần phát biểu, đại diện Chính phủ và Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Xuân Thắng đã trao Quyết định Điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện UBND tỉnh Lạng Sơn là ông Đinh Hữu Học - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn đón nhận.

Đưa quy hoạch vào thực tiễn sau lễ công bố

Phát biểu sau khi nhận quyết định Quy hoạch từ đại diện Bộ Xây dựng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học cho biết, quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là cơ sở quan trọng để tỉnh cụ thể hóa các định hướng phát triển thành chương trình, kế hoạch và dự án thiết thực, từng bước phát huy vai trò của khu kinh tế cửa khẩu trong thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh.

Tuy nhiên, quy hoạch chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt, gắn với nguồn lực phù hợp và trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị. Với tinh thần đó, ông Đinh Hữu Học yêu cầu và đề nghị các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện tốt các nội dung công việc sau khi quy hoạch được công bố.

Khu kinh tế cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn.

Trong đó, các cơ quan, ban, ngành, chính quyền địa phương, nhất là Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn khẩn trương phổ biến, công khai rộng rãi thông tin, nội dung quy hoạch đến các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện.

Giao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch, tổ chức lập, điều chỉnh các quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết và đề xuất cơ chế, chính sách, nguồn lực phù hợp thực hiện đồ án quy hoạch.

Cùng với đó, tỉnh Lạng Sơn mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư tiếp tục quan tâm, đồng hành, đề xuất và triển khai các dự án có chất lượng, hiệu quả, phù hợp với quy hoạch và quy định của pháp luật. Tỉnh luôn xác định sự phát triển của doanh nghiệp gắn với sự phát triển của địa phương. Thành công, phát triển của doanh nghiệp chính là thành công, phát triển của tỉnh Lạng Sơn, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Đồng thời, tỉnh Lạng Sơn kính đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ban, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ về cơ chế, chính sách, nguồn lực đầu tư và các điều kiện cần thiết để tỉnh triển khai hiệu quả quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, từng bước phát huy vai trò của Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn trong phát triển kinh tế của tỉnh và vùng Trung du miền núi phía Bắc và cả nước.

"Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, sau lễ công bố, tỉnh Lạng Sơn sẽ đưa quy hoạch vào thực tiễn, giúp quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn sớm từng bước được hiện thực hóa, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại, dịch vụ logistics và kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn, góp phần đưa Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững" - ông Học phát biểu.

Quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Lạng Sơn được chia làm 3 phân vùng phát triển, gồm Vùng 1 - phía Bắc, Vùng 2 - trung tâm, Vùng 3 - phía Nam. Trong đó, Vùng 1 tập trung các cửa khẩu, đầu mối giao thông và các hoạt động logistics; Vùng 2 - trung tâm, giữ vai trò trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục và đầu mối giao thông, hỗ trợ logistics; Vùng 3 - phía Nam, là khu vực được định hướng hình thành tổ hợp công nghiệp - cảng cạn - logistics, gắn với hệ thống đường bộ, đường sắt và đầu mối giao thông lớn.