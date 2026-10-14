Huế kích hoạt nguồn lực, tạo sức bật mới cho doanh nghiệp

Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh thăm mô hình sản xuất tại Kim Long Motors Huế. Ảnh: UBND TP Huế

Thành phố Huế đang triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, trọng tâm là đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ. Trong đó, thành phố đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính; cắt giảm 50% thời gian giải quyết một số thủ tục thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính và giảm từ 15% đến 40% thời gian xử lý một số thủ tục đất đai.

KHƠI THÔNG NGUỒN LỰC

Thành phố cũng duy trì các kênh tiếp nhận phản ánh, tăng cường đối thoại và hỗ trợ doanh nghiệp thông qua 4 tổ công tác do Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố làm tổ trưởng. Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện có trọng tâm, hạn chế chồng chéo, tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong 9 tháng năm 2026, Huế có gần 803 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký đạt 11.252,27 tỷ đồng, tăng 25,12% so với cùng kỳ; hơn 250 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Cùng với cải cách thủ tục, thành phố tăng cường hướng dẫn chính sách thuế, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị và tiếp cận nguồn lực. Hơn 2.000 hộ kinh doanh được hướng dẫn trực tiếp về chính sách thuế. Theo báo cáo, toàn bộ 46.061 hộ, cá nhân kinh doanh thuộc diện quản lý đã chuyển sang phương pháp tự kê khai, nộp thuế.

Về mặt bằng sản xuất, thành phố đã bố trí khoảng 322,07 ha đất tại các khu công nghiệp phục vụ doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; đồng thời rà soát, công khai 542 cơ sở nhà, đất công chưa sử dụng để nghiên cứu phương án khai thác hiệu quả.

Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức khởi sự và quản trị doanh nghiệp được chú trọng, với 16 khóa đào tạo, thu hút 1.120 lượt người tham gia.

Thành phố Huế hiện có gần 7.300 doanh nghiệp. Ảnh: UBND TP Huế

Khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp tư nhân tại thành phố Huế cũng ghi nhận chuyển biến tích cực. Dư nợ tín dụng đối với doanh nghiệp tư nhân đạt 42.325 tỷ đồng, tăng 22,61% so với cuối năm 2025; trong đó, dư nợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 23.423 tỷ đồng, tăng 35,7%.

Đáng chú ý, ngày 9/10/2026, thành phố Huế đưa vào vận hành 3 nền tảng số gồm Hiến kế, Hỗ trợ doanh nghiệp và Bản đồ số dự án thu hút đầu tư. Các nền tảng giúp tiếp nhận sáng kiến, hỗ trợ doanh nghiệp phản ánh khó khăn, theo dõi quá trình xử lý kiến nghị và cung cấp thông tin dự án cho nhà đầu tư.

Việc triển khai các nền tảng số góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, tăng cường kết nối giữa chính quyền với doanh nghiệp, đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh.

THÁO GỠ KHÓ KHĂN, TẠO ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG

Bên cạnh những kết quả đạt được, doanh nghiệp tại Huế vẫn gặp khó khăn trong thực hiện thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, tiếp cận nguồn lực, tuyển dụng lao động và chuyển đổi số. Đây là những vấn đề cần được các cơ quan chức năng phối hợp giải quyết kịp thời, tránh ảnh hưởng đến tiến độ dự án và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tại buổi gặp mặt doanh nghiệp, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh yêu cầu các sở, ban, ngành và chính quyền các cấp lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng quản lý nhà nước.

“Không để doanh nghiệp phải đi nhiều nơi, gặp nhiều người chỉ để giải quyết một vấn đề thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước. Không để một dự án có tiềm năng nhưng phải chờ đợi quá lâu chỉ vì sự phối hợp chưa tốt giữa các cơ quan”, ông nhấn mạnh.

Lãnh đạo thành phố Huế kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án. Ảnh: UBND TP Huế

Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm của cơ quan thực thi và xác định rõ đầu mối, thời hạn giải quyết từng kiến nghị của doanh nghiệp.

Huế cũng tập trung triển khai Đề án phát triển 6.000 doanh nghiệp thành lập mới giai đoạn 2026–2030; hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, nhất là trong các lĩnh vực kế toán, hóa đơn điện tử, kê khai thuế và chi phí tuân thủ.

Cùng với đó, thành phố Huế tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận tín dụng, đào tạo quản trị, ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại và kết nối doanh nghiệp với các chuỗi cung ứng.