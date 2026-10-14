Nông dân xã Phú Xuyên đổi mới tư duy sản xuất, bứt phá kinh tế bền vững

Mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu trồng nấm trên địa bàn xã Phú Xuyên. Ảnh Thanh Xuân.

Thời gian qua, Hội Nông dân xã Phú Xuyên đã phát triển phong trào sâu rộng "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững". Trọng tâm của phong trào là đồng hành, hỗ trợ hội viên thay đổi tư duy sản xuất, chuyển dịch từ tập quán canh tác truyền thống sang phát triển nông nghiệp hàng hóa, chú ý nâng cao chất lượng và giá trị cho các sản phẩm nông sản, làng nghề.

Đến nay, toàn xã có gần 1.600 hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh tốt nhất. Trong đó, có 7 hộ đạt danh hiệu cấp Trung ương, 117 cấp thành phố, số còn lại đạt danh hiệu cấp xã. Các mô hình kinh tế của hội viên phát triển đa dạng, tập trung đầu tư trồng rau hữu cơ, rau thủy canh, nấm, cây cảnh; Nông nuôi dúi, nuôi chim, nuôi trồng thủy sản cùng mô hình kinh tế tại làng nghề truyền thống.

Theo bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Xuyên, để tiếp tục lan tỏa phong trào, Hội tập trung tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện cho hội viên tham quan, học tập kinh nghiệm từ những mô hình hiệu quả thúc đẩy từng bước nhân rộng. Đồng thời, đơn vị cung cấp hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất liên kết chuỗi giá trị, nâng cao hạng sản phẩm OCOP và phát triển các sản phẩm làng nghề chủ lực trên địa bàn.

Đặc biệt, trong vòng 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số, Hội Nông dân xã hội đã phân phối tổ chức nhiều phiên phát sóng trực tiếp (livestream) quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm chủ lực làm xã hội làm ra. Hoạt động này giúp nông sản, sản xuất chất lượng của địa phương được lan tỏa mạnh mẽ trên môi trường số, mở rộng kênh tiêu thụ và nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nông dân./.