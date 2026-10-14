Đồng hành cùng nông dân xây dựng nền nông nghiệp xanh, sinh thái, hiện đại

Nhân 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2026)

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa thăm gian hàng sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của hội viên nông dân Thanh Hóa tại Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi và tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025.

Vững tổ chức để đồng hành cùng nông dân

Sau sắp xếp tổ chức bộ máy, Hội Nông dân Thanh Hóa hiện có 166 cơ sở hội, 2.188 chi hội với 424.428 hội viên, chiếm 80,31% tổng số lao động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp. Đội ngũ cán bộ hội cấp xã cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, 100% cán bộ có trình độ đại học trở lên. Đây là nền tảng quan trọng để hội tiếp tục đổi mới hoạt động trong điều kiện địa bàn rộng, tổ chức bộ máy mới, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Thực tiễn cho thấy, sau sắp xếp, tổ chức hội từng bước ổn định; cán bộ, hội viên giữ vững tinh thần đoàn kết, đồng thuận. Tuy nhiên, cùng với những thuận lợi, hoạt động hội cũng đứng trước không ít khó khăn, nhất là ở cơ sở. Khối lượng công việc tăng, cán bộ hội còn thiếu, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của một bộ phận cán bộ, hội viên chưa đồng đều, nguồn lực cho hoạt động hội còn hạn chế.

Trong bối cảnh đó, đổi mới không thể chỉ dừng ở việc thay đổi cách làm, mà phải bắt đầu từ câu hỏi: Hội viên, nông dân đang cần gì và tổ chức hội có thể làm gì thiết thực nhất để đồng hành cùng nông dân?

Từ nhận thức đó, các cấp hội trong tỉnh tiếp tục hướng mạnh hoạt động về cơ sở, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ hội; chú trọng phát triển hội viên gắn với nhu cầu và lợi ích thiết thực.

9 tháng năm 2026, toàn tỉnh kết nạp 4.363 hội viên mới; tổ chức 213 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 6.382 lượt cán bộ; duy trì 9 chi hội nghề nghiệp và thành lập mới 43 tổ hội nông dân nghề nghiệp. Đằng sau những con số ấy là một hướng đi xuyên suốt: Xây dựng tổ chức Hội thực sự là nơi tập hợp, kết nối và hỗ trợ nông dân phát triển; đồng hành để nông dân làm chủ khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Cùng với chuyển đổi số, các cấp hội đã tổ chức 520 lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật, công nghệ cho hơn 61.500 lượt cán bộ, hội viên, nông dân; hỗ trợ xây dựng 75 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chuỗi giá trị.

Từ sản xuất nhỏ đến liên kết, chuỗi giá trị và kinh tế tập thể

Ông Nguyễn Xuân Thiên (người ngoài cùng bên phải), phường Đông Tiến được vinh danh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới”.

Năm 2026, toàn tỉnh có 135.207 hộ đăng ký thực hiện đạt hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; thành lập mới 28 câu lạc bộ sản xuất, kinh doanh giỏi với 1.283 thành viên. Hội đã hỗ trợ xây dựng 68 mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ theo chuỗi giá trị và 75 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chuỗi giá trị.

Đồng hành với nông dân trước hết phải đồng hành về nguồn lực. Thông qua hoạt động tín chấp, nhận ủy thác với các ngân hàng và quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân, các cấp hội đang tạo thêm điều kiện để hội viên có vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh. Đến ngày 31/8/2026, tổng dư nợ đạt 16.990 tỷ đồng với 143.575 thành viên tại 4.869 tổ vay vốn. Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đang quản lý đạt 50,483 tỷ đồng.

Nông dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách mà phải thực sự là chủ thể của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. 9 tháng năm 2026, hội viên nông dân trong tỉnh đã tự nguyện hiến 16.048 m2 đất để nâng cấp, tu sửa hạ tầng, mở rộng đường giao thông nông thôn; 90.691 hộ ký cam kết sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn. Các cấp Hội trao tặng hàng nghìn suất quà cho gia đình chính sách, hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà với tổng kinh phí 406 triệu đồng và đóng góp 1.620 ngày công giúp Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quốc Tiến cho biết: “Với truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới và trách nhiệm trước giai cấp nông dân, Hội Nông dân Thanh Hóa quyết tâm tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh; phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân; khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng; đồng hành cùng nông dân xây dựng nền nông nghiệp xanh, sinh thái, hiện đại, hiệu quả và bền vững”.