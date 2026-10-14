Euro xuống đáy, ai hưởng lợi, ai chịu thiệt?

Ngưỡng 30.000 đồng/euro đã bị phá vỡ từ khoảng một tuần trước. Một số ngân hàng tư nhân như HDBank, Techcombank và Eximbank cũng giao dịch dưới ngưỡng này từ đầu tháng 10. So với đầu năm, euro đã giảm khoảng 6%; mức hiện tại thấp hơn khoảng 7% so với vùng đỉnh thiết lập tháng 9-2025.

Đồng euro giảm khoảng 6% so với đầu năm đem lại nhiều thuận lợi cho người đi du lịch, du học các nước châu Âu. Ảnh minh họa nguồn internet

Trên thị trường quốc tế, euro suy yếu so với USD. Tỷ giá EUR/USD có thời điểm xuống 1,116 USD/euro, thấp nhất trong khoảng 17 tháng. Theo Reuters, áp lực lên đồng tiền chung châu Âu xuất phát từ lo ngại về nợ công của Pháp, những khó khăn trong việc cải cách ngân sách và xu hướng USD mạnh lên. Chênh lệch lãi suất, triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ và châu Âu cũng góp phần chi phối dòng vốn trên thị trường ngoại hối.

Euro giảm giúp người Việt có kế hoạch đến Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha và các quốc gia sử dụng đồng tiền chung châu Âu có thêm lợi thế về tỷ giá.

Với cùng một khoản tiền Việt, người đi du lịch có thể đổi được nhiều euro hơn so với khi tỷ giá ở mức cao. Những khoản chi trả bằng euro như lưu trú, ăn uống, đi lại và mua sắm vì vậy có thể giảm khi quy đổi sang VND, nếu giá dịch vụ tại điểm đến không thay đổi đáng kể.

Lợi ích này cũng đáng chú ý đối với du học sinh và gia đình có con đang học tập tại châu Âu. Các khoản học phí, tiền thuê nhà, sinh hoạt phí và chuyển tiền định kỳ bằng euro có thể bớt tốn kém hơn khi tính theo tiền đồng.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu hàng hóa, nguyên liệu hoặc dịch vụ được thanh toán bằng euro, đồng tiền này giảm giá có thể giúp giảm chi phí mua ngoại tệ và thanh toán hợp đồng. Nếu giá hàng hóa, các điều kiện hợp đồng và những yếu tố khác không đổi, doanh nghiệp có cơ hội cải thiện biên lợi nhuận hoặc giảm giá thành đầu vào.

Ngược lại, doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường châu Âu và thu tiền bằng euro có thể gặp bất lợi. Khi quy đổi cùng một khoản doanh thu euro sang VND, số tiền nhận được sẽ thấp hơn nếu tỷ giá giảm. Hàng hóa Việt Nam cũng có thể trở nên đắt hơn đối với người mua châu Âu nếu doanh nghiệp điều chỉnh giá bán để bù đắp biến động tỷ giá.

Diễn biến euro giảm vì thế vừa tạo cơ hội tiết kiệm chi phí cho người có nhu cầu mua ngoại tệ, vừa đặt ra yêu cầu quản trị rủi ro cho doanh nghiệp. Lợi ích cuối cùng phụ thuộc vào tỷ giá giao dịch thực tế, cơ cấu thu chi và thời điểm thanh toán.