Cú hích 500.000 xe sau 9 tháng: Quy mô thị trường ô tô Việt Nam tiến sát đỉnh lịch sử

Thị trường ô tô Việt Nam bước vào quý 4/2026 với những tín hiệu tăng trưởng vô cùng mạnh mẽ, khẳng định sức phục hồi ấn tượng của nền kinh tế cũng như sức mua dồi dào từ người tiêu dùng.

Dữ liệu tổng hợp từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Tập đoàn Thành Công (TC Group) và VinFast cho thấy, tính đến hết tháng 9/2026, toàn ngành đã tiêu thụ tổng cộng 495.138 xe, tăng trưởng 26,8% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt hiệu suất trung bình khoảng 55.000 xe/tháng.

Chỉ riêng trong tháng 9, sau nhịp trầm lặng ngắn hạn do tâm lý kiêng cữ tháng Ngâu, thanh khoản thị trường lập tức bật tăng trở lại với 62.590 xe bán ra, tăng 29% so với tháng 8 và tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu tiếp tục duy trì nhịp bán hàng hiện tại trong 3 tháng cao điểm cuối năm, tổng quy mô thị trường ô tô Việt Nam năm 2026 hoàn toàn có cơ hội xô đổ kỷ lục 604.134 xe được thiết lập vào năm 2025.

Đóng vai trò là "đầu tàu" dẫn dắt đà tăng trưởng kỷ lục của toàn ngành chính là màn bứt phá phi mã từ thương hiệu ô tô điện nội địa VinFast. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, VinFast đã bàn giao tổng cộng 177.697 ô tô điện, đạt mức tăng trưởng tới 71,9% so with cùng kỳ năm 2025 – tốc độ tăng trưởng cao gấp gần 3 lần so với mức tăng chung của toàn thị trường.

Mức doanh số bùng nổ của các dòng xe điện phổ thông như VF 3 (đạt 42.272 xe), VF 5/Herio Green (30.420 xe), VF 6 (19.026 xe) và dòng xe MPV đa dụng Limo Green (40.018 xe) đã giúp VinFast mở rộng thị phần lên tới 35,9%, tiếp tục giữ vững vị trí số một toàn thị trường trong 25 tháng liên tiếp. Sự trỗi dậy mạnh mẽ của VinFast không chỉ kéo quy mô thị trường tiến sát đỉnh lịch sử mà còn khẳng định bước ngoặt chuyển dịch sang giao thông xanh đang diễn ra với tốc độ nhanh chưa từng thấy tại Việt Nam.

Ở khối các nhà sản xuất truyền thống, báo cáo từ VAMA và các hãng xe nhập khẩu ghi nhận tổng doanh số 9 tháng đạt 282.029 xe, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, thương hiệu Hyundai do TC Group phân phối ghi nhận mức giảm nhẹ 1,1% với 35.412 xe bàn giao.

Phân tích sâu vào cơ cấu sản phẩm của Hyundai, mảng xe du lịch giảm 7% do các mẫu sedan và hatchback gầm thấp như Accent hay Grand i10 chịu sức ép cạnh tranh gay gắt từ phân khúc B-SUV và xe điện đô thị. Ngược lại, mảng xe thương mại của Hyundai lại bứt phá tăng 18% (đạt 10.687 xe), phản ánh đà phục hồi tích cực của các hoạt động hạ tầng, đầu tư công và logistics trên toàn quốc.

Điểm đáng chú ý khác trong khối xe truyền thống chính là sự lệch pha giữa xe nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) tăng tới 22% (đạt 160.164 xe) và xe lắp ráp trong nước (CKD) chỉ tăng nhẹ 2% (đạt 121.865 xe), cho thấy áp lực cạnh tranh về chi phí và nguồn cung từ các quốc gia ASEAN đang ngày càng đè nặng lên năng lực sản xuất nội địa.

Cột mốc gần 500.000 xe sau 9 tháng không đơn thuần là một thắng lợi về mặt con số thương mại, mà còn mang lại những tác động sâu rộng đến cục diện thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

Trước hết, việc thị trường mở rộng quy mô lên ngưỡng sát 700.000 xe/năm sẽ chính thức đưa Việt Nam bước vào giai đoạn "ô tô hóa" (motorization) bùng nổ. Khi mật độ sở hữu xe tăng nhanh, áp lực lên hệ thống hạ tầng giao thông đô thị và quy hoạch trạm sạc, trạm năng lượng sẽ trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Điều này buộc các cơ quan quản lý phải gia tốc tiến trình hoàn thiện hàng rào tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, đặc biệt là các quy định về quản lý phụ tải điện, an toàn trạm sạc như Thông tư 61/2026/TT-BCT và QCVN 32:2026/BCT, nhằm bảo đảm mạng lưới hạ tầng năng lượng vận hành an toàn và mượt mà.

Bên cạnh đó, quy mô thị trường tiệm cận 700.000 xe sẽ tạo ra sức hút khổng lồ đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và chuỗi cung ứng ô tô. Khi dung lượng thị trường đủ lớn, các tập đoàn sản xuất linh kiện, pin lưu trữ và phần mềm ô tô toàn cầu sẽ có đủ động lực kinh tế để thành lập nhà máy chế tạo ngay tại Việt Nam thay vì chỉ tập trung nhập khẩu nguyên chiếc. Tác động này sẽ hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp lắp ráp nội địa gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, giảm chi phí sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tuy nhiên, sự bùng nổ thị trường cũng báo hiệu một cuộc chiến hạ giá và tái cấu trúc sản phẩm quyết liệt trong quý 4/2026 và năm 2027. Sự áp đảo của xe điện và xe nhập khẩu CBU buộc các liên doanh lắp ráp xe xăng CKD truyền thống phải đẩy mạnh các gói đòn bẩy tài chính, ưu đãi lệ phí trước bạ và cắt giảm biên lợi nhuận để bảo vệ thị phần. Đồng thời, cuộc đua công nghệ giữa xe thuần điện (BEV), xe Hybrid (HEV/PHEV) và xe xăng truyền thống sẽ bước vào giai đoạn gắt gao nhất, nơi các hãng xe buộc phải liên tục cập nhật dải sản phẩm thông minh, tối ưu hóa chi phí vận hành và nâng cao chất lượng dịch vụ hậu mãi số hóa để giữ chân người tiêu dùng.