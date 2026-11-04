Hùm xám gầm vang

Chủ nhà Atletico đang có phong độ khá tốt, khi đang có sự hồi sinh mạnh mẽ sau giai đoạn khởi đầu mùa giải thiếu ổn định. Thầy trò Diego Simeone vừa thắng Levante 2-0, tiếp tục bám sát Barcelona trên hành trình đua La Liga. Tiếp đón Bayern Munich trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 vòng phân hạng Champions League, đội bóng thủ đô Madrid hoàn toàn tự tin bởi thành tích đối đầu cực tốt trước các đội bóng Đức là tại đấu trường châu Âu, Atletico Madrid thắng 12 và hòa 4. Riêng trong 3 lần tiếp đón Bayern Munich gần nhất, đội bóng thủ đô Madrid cũng duy trì thành tích bất bại với 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Dù tại Champions League năm nay, Atletico chỉ đứng thứ 16 trên BXH vòng phân hạng với 4 điểm sau 3 lượt trận, ghi 4 bàn và thủng lưới 3 lần, nhưng phong độ gần đây cho thấy đội chủ nhà đang có đủ sự tự tin để cạnh tranh với những đối thủ hàng đầu châu Âu. Tuy nhiên, trước một Bayern quá mạnh, đội bóng của Diego Simeone đã thất bại trong màn đối đầu rạng sáng 4/11 (giờ HN).

Về phía đội khách Bayern Munich, trước chuyến hành quân đến thủ đô Madrid, “Hùm xám” đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng trên hàng công. Cụ thể, đội bóng Đức sẽ không có sự phục vụ của 4 cầu thủ tấn công gồm Diaz, Saibari, Musiala và Gnabry do chấn thương. Không chỉ gặp khó khăn về lực lượng, Bayern Munich còn phải đối mặt với thử thách lớn mang tên Atletico Madrid. Đội bóng Tây Ban Nha đang có phong độ rất ấn tượng, đồng thời sở hữu thành tích đối đầu cực tốt trước các đại diện của Đức. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Bayern Munich vẫn được đánh giá nhỉnh hơn Atletico Madrid, bởi lẽ “Hùm xám” đang thể hiện phong độ rất ấn tượng kể từ đầu mùa giải. Bayern đã thắng 9 và hòa 5 trong 14 trận trên mọi đấu trường. “Hùm xám” cũng là CLB duy nhất thuộc 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu vẫn duy trì thành tích bất bại trên mọi mặt trận ở mùa giải 2026-27. Và rạng sáng 4/11, Bayern đã cho thấy, việc thiếu hụt nhân sự có vẻ như không có gì ảnh hưởng đến phong độ hủy diệt của họ, khi “Hùm xám” đã đánh bại chủ nhà Atletico ngay trên sân của đối phương.

Bước vào trận đấu, cả 2 đội đều nhập cuộc một cách thận trọng, và bóng chỉ loanh quanh khu vực trung tuyến. Và sau hiệp một chơi khá chặt chẽ, Bayern Munich là đội chủ động tăng tốc ở hiệp 2. Và chỉ sau gần 10 phút hiệp 2 bắt đầu, “Hùm xám" đã khai thông thế bế tắc ở phút 54 nhờ công của tài năng trẻ Lennart Karl. Cầu thủ sinh năm 2008 tận dụng sự thiếu tập trung của Le Normand để cướp bóng, trước khi thực hiện cú lốp bóng tinh tế qua đầu thủ môn Jan Oblak. Đến phút 74, Konrad Laimer nhân đôi cách biệt sau đường kiến tạo đẳng cấp của Harry Kane. Thời gian còn lại là không đủ cho Atletico lật ngược thế trận, thậm chí đội chủ nhà cũng không thể có được 1 bàn danh dự. Chung cuộc, Bayern Munich đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 ngay trên sân của Atletico Madrid, qua đó tiếp tục duy trì thành tích bất bại trên mọi đấu trường trong mùa giải năm nay.