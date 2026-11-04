Bayern bóp nghẹt Atletico bằng thứ bóng đá áp đảo

Atletico bị choáng ngợp trước những đợt lên bóng liên tục của Bayern. Ảnh: EPA.

Thắng lợi 2-0 ngay tại Madrid không đơn thuần mang về 3 điểm cho Bayern Munich mà còn đánh dấu cột mốc giải tỏa lớn khi đội khách giữ sạch lưới lần đầu tiên sau 46 ngày. Bất chấp việc Atletico Madrid từng bất bại trong cả 3 lần tiếp đón đối thủ đến từ Đức trước đó, đại diện Bundesliga đã bóp nghẹt ý đồ chiến thuật của Diego Simeone ngay từ hiệp 1 bằng tỷ lệ kiểm soát bóng 64% và 25 lần xâm nhập 1/3 cuối sân đối phương chỉ trong 26 phút đầu.

Lối đá counter-press tầm cao với nhịp độ dồn dập khiến tuyến giữa chủ nhà tê liệt. Bàn luận về sức ép này, phóng viên Sergio Picos của tờ AS nhận định: "Tốc độ và áp lực từ Bayern hoàn toàn áp đảo. Atletico không thể bì kịp". Khả năng che chắn từ Dayot Upamecano kết hợp sự vững chãi trong trận đấu thứ 165 tại Champions League của Manuel Neuer đã phong tỏa hoàn toàn các mũi nhọn Alexander Sorloth hay Julian Alvarez.

Bản lề trận đấu xuất hiện ở đầu hiệp 2 khi Lennart Karl trừng phạt sự chần chừ của Robin Le Normand ở phút 54. Pha cướp bóng chớp nhoáng rồi dứt điểm tinh tế qua đầu Jan Oblak đưa tài năng 18 tuổi 254 ngày đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ duy nhất của Bayern ghi hơn 1 bàn tại Champions League trước tuổi 19. Khi thế bế tắc bị phá vỡ, hành lang phải của đội khách tiếp tục trở thành tử huyệt của chủ nhà nhờ sự cơ động từ Konrad Laimer và Michael Olise. Cầu thủ nhận 60% phiếu bình chọn xuất sắc nhất trận liên tục khoét sâu vào vị trí của Alejandro Grimaldo. Phút 74, chính hậu vệ người Áo dâng cao đón đường rót bóng chuẩn xác để tung cú sút quyết đoán nhân đôi cách biệt, khép lại màn trình diễn toàn diện ở cả khâu phòng ngự lẫn tấn công.

Laimer ghi dấu ấn với bàn thắng định đoạt trận đấu. Ảnh: EPA.

Một điểm nhấn chiến thuật then chốt khác nằm ở vai trò kép của Harry Kane. Dù trải qua ngày thi đấu kém duyên khi nâng tổng số pha dứt điểm tại giải đấu lên 16 lần mà không có bàn thắng, tiền đạo người Anh vẫn khẳng định giá trị của chủ nhân Quả bóng vàng bằng đường kiến tạo quyết định cho Laimer. Trái lại, Atletico Madrid phơi bày sự thiếu hụt trầm trọng về tính đột biến ở 1/3 cuối sân. Thống kê chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 0.83 so với 1.77 của Bayern phản ánh chính xác sự thiếu sắc bén của hàng công đội chủ nhà, đặc biệt là giai đoạn không tung ra nổi 1 cú sút nào từ phút 25 đến tận phút 58. Dù Atletico nắm 50.4% thời lượng kiểm soát bóng trong hiệp 2, cấu trúc tấn công của họ hoàn toàn gãy vụn trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của đối phương.

Trận thắng thuyết phục này giúp Bayern xua tan chuỗi 2 trận hòa liên tiếp tại Champions League, đồng thời xác lập lần đầu tiên đánh bại Atletico trên sân khách tại cúp châu Âu. Đối với đại diện nước Đức, sự bùng nổ của nhân tố trẻ kết hợp đẳng cấp của các trụ cột đang củng cố sự vững vàng trên mọi mặt trận trước chuyến làm khách tới Mainz. Ngược lại, thất bại này đẩy Diego Simeone vào cuộc khủng hoảng ý tưởng trước trận đại chiến gặp Barcelona, nơi hàng thủ lỏng lẻo và sự bế tắc của các chân sút cần lời giải ngay lập tức.