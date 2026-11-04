Huyền thoại Man City thảm bại ở Champions League

Yaya Toure cùng Slovan Bratislava thua cả bốn trận Champions League, nhận 17 bàn thua và chỉ ghi được một bàn.

Bốn trận, bốn thất bại, một bàn thắng và 17 lần thủng lưới. Yaya Toure đang có khởi đầu không thể tệ hơn trong lần đầu dẫn dắt một đội bóng tại Champions League. Rạng sáng 4/11, Slovan Bratislava tiếp tục thua đậm 0-4 trước LASK, qua đó đứng cuối bảng xếp hạng vòng phân hạng với hiệu số -16.

Điều đáng nói, Slovan không chỉ thua những đối thủ vượt trội về đẳng cấp. Sau thất bại 1-6 trước PSG, 0-3 trước Stuttgart và 0-4 trước Roma, đội bóng của Toure tiếp tục bị LASK, một đại diện Áo, đánh bại với cách biệt bốn bàn. Trung bình mỗi trận, Slovan nhận tới 4,25 bàn thua, con số khó chấp nhận với bất kỳ đội bóng nào góp mặt ở Champions League.

Trước LASK, đội bóng Slovakia gần như không thể phản kháng. Họ thủng lưới hai lần trong 36 phút đầu, nhận bàn thứ ba trước giờ nghỉ và tiếp tục bị chọc thủng lưới ngay đầu hiệp hai. Những điều chỉnh của Touré không giúp Slovan cải thiện khả năng phòng ngự, trong khi hàng công tiếp tục bất lực.

Sau trận, cựu tiền vệ Man City thừa nhận sự thất vọng. Toure cho rằng học trò thiếu quyết liệt, không tạo ra đủ cơ hội và lép vế trước đối thủ. Tuy nhiên, truyền thông Slovakia bắt đầu đặt câu hỏi về chính những lựa chọn chiến thuật của ông.

Trong bài bình luận trên Šport.sk, nhà báo Vladimír Pančík chỉ trích quyết định chuyển từ sơ đồ 4-3-3 sang hệ thống ba trung vệ. Theo cây bút này, Slovan không phòng ngự chắc chắn hơn mà còn đánh mất khả năng gây sức ép và kiểm soát bóng.

Sự tương phản trong sự nghiệp của Toure càng khiến tình cảnh hiện tại đáng chú ý. Khi còn thi đấu, ông từng vô địch Champions League cùng Barcelona, giành bốn chức vô địch Premier League với Man City và được xem là một trong những tiền vệ toàn diện nhất thế hệ của mình.

Thế nhưng, kinh nghiệm chơi bóng đỉnh cao chưa giúp Toure tìm được công thức thành công trên ghế huấn luyện. Sau thời gian làm việc ở học viện Tottenham và tuyển Saudi Arabia, ông nhận lời dẫn dắt Slovan vào tháng 6/2026, trong lần đầu đảm nhiệm vị trí HLV trưởng ở cấp độ chuyên nghiệp.

Slovan vẫn còn bốn trận gặp Betis, Shakhtar Donetsk, Lille và Inter Milan. Với hàng thủ đã nhận 17 bàn thua, nhiệm vụ trước mắt của Toure không còn là tạo dấu ấn chiến thuật hay cạnh tranh một vị trí trong nhóm đi tiếp.

Trước khi nghĩ đến chiến thắng đầu tiên, huyền thoại Man City cần tìm cách giúp đội bóng ngừng thủng lưới.