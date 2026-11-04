Man United tổn thất lớn sau trận thắng AS Roma

Cunha nhận thẻ đỏ vì cởi áo ăn mừng trong trận thắng AS Roma.

Manchester United vừa trải qua một đêm thi đấu đầy cảm xúc tại Old Trafford khi đánh bại AS Roma 3-2 ở lượt trận thứ 4 vòng phân hạng Champions League 2026/27.

Chiến thắng quan trọng này giúp HLV Michael Carrick phần nào giải tỏa áp lực sau chuỗi kết quả đáng thất vọng. Dẫu vậy, niềm vui của Quỷ đỏ nhanh chóng bị phủ bóng bởi những tổn thất đáng kể về lực lượng.

Theo Sports Mole, tiền vệ Carlos Baleba là cái tên khiến Ban huấn luyện MU lo lắng nhất khi gặp vấn đề ở gân kheo trong hiệp hai và phải rời sân ở phút 51.

Tình huống xảy ra khi tiền vệ người Cameroon thực hiện pha đột phá tốc độ vào vòng cấm AS Roma. Ngay trước thời điểm chuẩn bị tung ra đường chuyền hoặc cú dứt điểm, Baleba bất ngờ khựng lại, ôm đùi phải rồi đổ gục xuống sân trong đau đớn.

Đội ngũ y tế MU lập tức vào sân chăm sóc trước khi tiền vệ 22 tuổi được thay thế bởi Youri Tielemans. Dù có thể tự đi vào đường hầm, Baleba vẫn không giấu được sự thất vọng sau tình huống đáng tiếc.

Đây là thông tin không mấy tích cực với Quỷ đỏ, bởi Baleba từng gặp vấn đề ở mắt cá chân, khiến quá trình ra mắt MU sau khi chuyển đến từ Brighton bị trì hoãn.

Hiện tại, mức độ chấn thương của tiền vệ người Cameroon chưa được xác định. Theo nhận định của Sports Mole, nếu chỉ bị căng cơ gân kheo ở mức độ nhẹ, Baleba có thể phải nghỉ thi đấu khoảng hai tuần. Tuy nhiên, trong trường hợp tổn thương nghiêm trọng hơn, thời gian hồi phục có thể kéo dài nhiều tuần, thậm chí vài tháng.

Tất cả vẫn chỉ là những dự đoán ban đầu. MU cần chờ kết quả kiểm tra y tế để xác định chính xác tình trạng của tiền vệ sinh năm 2004 cũng như thời điểm anh có thể trở lại sân cỏ.

Không chỉ đối mặt nguy cơ mất Baleba dài hạn, Manchester United còn chịu tổn thất trên hàng công khi Matheus Cunha chắc chắn vắng mặt ở trận đấu tiếp theo tại Champions League.

Tiền đạo người Brazil chính là nhân vật nổi bật nhất trong màn ngược dòng trước AS Roma. Cú đúp liên tiếp ở các phút 83 và 86 của Cunha đã góp công quyết định giúp Quỷ đỏ hoàn tất chiến thắng 3-2 đầy kịch tính.

Tuy nhiên, niềm vui sau những bàn thắng quan trọng khiến chân sút này phải trả giá. Cunha nhận thẻ vàng vì hành động cởi áo ăn mừng, trước khi tiếp tục lĩnh thẻ vàng thứ hai sau một pha phạm lỗi ở cuối trận.

Theo quy định của UEFA, tiền đạo người Brazil phải nhận án treo giò một trận tại đấu trường châu Âu. Điều đó đồng nghĩa với việc anh không thể góp mặt trong chuyến làm khách của MU trước Sporting CP vào ngày 25/11.

Dù vậy, án treo giò này chỉ áp dụng tại các giải đấu cấp CLB của UEFA, nên Cunha vẫn đủ điều kiện ra sân trong cuộc tiếp đón Aston Villa tại Ngoại hạng Anh ngày 8/11.