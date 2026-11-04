Nhận định bóng đá Viking vs Sabah FA: Tripic và Mickels tranh chiến thắng lịch sử tại Champions League

Thông tin trận đấu Viking vs Sabah FA hôm nay 5/11/2026

Nhận định thắng thua giữa Viking vs Sabah FA

Viking và Sabah FA bước vào vòng 4 Champions League với cùng mục tiêu cải thiện vị trí trong cuộc cạnh tranh suất đi tiếp. Đại diện Na Uy mới có một điểm sau ba trận, trong khi đội bóng Azerbaijan giành được ba điểm. Dù chưa thể tạo ra sự ổn định, cả hai đều có những kết quả đáng chú ý trong lần đầu tham dự giai đoạn phân hạng Champions League.

Điểm nhấn lớn nhất của Viking đến từ trận hòa 3-3 trước Bayern Munich ngay trên sân nhà. Đối đầu đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu châu Âu, Viking vẫn ghi được ba bàn thắng và giành một điểm đầy bất ngờ. Kết quả này cho thấy đại diện Na Uy có khả năng tạo ra khó khăn cho những đối thủ mạnh hơn, đặc biệt khi được thi đấu tại Stavanger.

Tuy nhiên, sau trận hòa Bayern Munich, Viking không thể duy trì kết quả tích cực tại Champions League. Đội bóng Na Uy để thua Aston Villa 1-3 ở lượt trận thứ ba, sau thất bại 1-3 trước Stuttgart trong trận mở màn. Ba trận đấu cho thấy Viking có thể ghi bàn, nhưng hàng phòng ngự chưa đủ chắc chắn để bảo vệ thành quả.

Sau ba lượt trận, Viking đã ghi 5 bàn và để thủng lưới 9 lần. Trung bình mỗi trận, đại diện Na Uy phải nhận 3 bàn thua. Đây là vấn đề lớn nhất mà bộ đôi huấn luyện viên Bjarte Lunde Aarsheim và Morten Jensen cần giải quyết trước cuộc tiếp đón Sabah.

Dẫu vậy, Viking vẫn sở hữu những cầu thủ tấn công có khả năng tạo ra khác biệt. Zlatko Tripic đang đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong cách vận hành hàng công. Tiền vệ người Na Uy trực tiếp góp dấu giày vào 3 trong 5 bàn thắng của Viking tại Champions League mùa này, gồm một bàn thắng và hai đường kiến tạo.

Tripic không chỉ nguy hiểm ở khả năng chuyền bóng mà còn có thể tổ chức những đợt tấn công từ hành lang cánh. Khi đối phương chủ động lùi thấp, Viking thường tìm cách đưa bóng đến vị trí của cầu thủ này để tạo ra những đường chuyền vào vòng cấm.

Bên cạnh Tripic, Peter Christiansen đang có phong độ đáng chú ý. Tiền đạo người Đan Mạch đã ghi bàn trong hai lần ra sân gần nhất tại Champions League. Trên mọi đấu trường mùa này, Christiansen đóng góp 15 bàn thắng và 9 đường kiến tạo sau 27 trận, cho thấy khả năng tạo đột biến khá toàn diện.

Erik Botheim cũng là lựa chọn quan trọng trên hàng công. Tiền đạo người Na Uy có thể hoạt động ở vị trí cao nhất, hỗ trợ tranh chấp và tạo khoảng trống cho các cầu thủ chạy cánh. Việc Botheim từng ghi hai bàn vào lưới Qarabag khi còn khoác áo Malmo cũng mang đến một chi tiết đáng chú ý trước cuộc đối đầu đại diện Azerbaijan.

Ở phía đối diện, Sabah không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Sau thất bại 0-4 trước Manchester United trong trận mở màn, đội bóng Azerbaijan đã tạo bất ngờ bằng chiến thắng 2-0 trước Slavia Praha. Kết quả này giúp Sabah có ba điểm đầu tiên tại Champions League, đồng thời cho thấy khả năng tổ chức phòng ngự và tận dụng cơ hội đã được cải thiện.

Đến lượt trận thứ ba, Sabah tiếp tục gây khó khăn cho Borussia Dortmund trước khi nhận thất bại 1-2. Dù không giành điểm, đại diện Azerbaijan vẫn ghi được bàn thắng vào lưới đối thủ Bundesliga. Đây là cơ sở để Sabah tự tin khi đối đầu Viking, đội bóng đã nhận tới 9 bàn thua sau ba trận.

Joy-Lance Mickels là một trong những nhân tố đáng chú ý nhất của Sabah. Tiền đạo 32 tuổi đã ghi 11 bàn sau 20 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này. Khả năng di chuyển, chọn vị trí và dứt điểm của Mickels sẽ là mối đe dọa đối với hàng phòng ngự Viking.

Bên cạnh Mickels, Kaheem Parris cũng có thể tạo đột biến từ hành lang cánh. Cầu thủ này sở hữu tốc độ và khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp. Nếu Sabah chủ động phòng ngự rồi phản công, Parris có thể đóng vai trò quan trọng trong việc đưa bóng nhanh lên phía trước.

Về chiến thuật, Viking nhiều khả năng sẽ là đội chủ động hơn. Được thi đấu trên sân nhà, đại diện Na Uy có thể sử dụng sơ đồ 4-3-3, đẩy cao các cầu thủ chạy cánh nhằm tạo sức ép. Tripic và Christiansen sẽ được kỳ vọng khai thác khoảng trống phía sau các hậu vệ Sabah, trong khi Botheim đảm nhận nhiệm vụ thu hút trung vệ đối phương.

Ngược lại, Sabah có cơ sở lựa chọn cách tiếp cận thận trọng. Đội bóng Azerbaijan từng giữ sạch lưới trước Slavia Praha, cho thấy họ có thể tổ chức phòng ngự hiệu quả khi duy trì được cự ly đội hình. Các tiền vệ trung tâm sẽ phải hạn chế khả năng nhận bóng của Tripic, đồng thời sẵn sàng chuyển trạng thái khi có cơ hội.

Một yếu tố có thể tạo khác biệt nằm ở lợi thế sân nhà. Viking đã ghi bàn trong 11 trận liên tiếp tại các giải đấu châu Âu, thiết lập kỷ lục mới của câu lạc bộ. Ngoài ra, 7 trận sân nhà gần nhất của đội bóng Na Uy đều có ít nhất ba bàn thắng.

Trong khi đó, Sabah đã thua ba chuyến làm khách gần nhất tại đấu trường châu Âu, bao gồm thất bại 0-4 trước Manchester United. Việc phải thi đấu tại Na Uy trong điều kiện thời tiết và môi trường khác biệt có thể khiến đại diện Azerbaijan gặp thêm khó khăn trong việc duy trì cường độ hoạt động.

Tương quan lực lượng giữa hai đội không quá chênh lệch, nhưng Viking đang có một số lợi thế rõ ràng. Đội bóng Na Uy sở hữu nhiều phương án tấn công, được chơi trên sân nhà và từng cầm hòa Bayern Munich. Sabah vẫn đủ sức ghi bàn, song khả năng chống đỡ các đợt tấn công liên tục của Viking sẽ quyết định kết quả trận đấu.

Dự đoán số bàn thắng Viking vs Sabah FA

Sau ba lượt trận Champions League, Viking ghi 5 bàn và để thủng lưới 9 lần. Trung bình mỗi trận có sự góp mặt của đại diện Na Uy xuất hiện khoảng 4,67 bàn thắng.

Cả ba trận Champions League của Viking mùa này đều có ít nhất bốn bàn. Đội bóng Na Uy thua Stuttgart 1-3, hòa Bayern Munich 3-3 và thua Aston Villa 1-3. Những kết quả này cho thấy Viking duy trì được khả năng ghi bàn nhưng chưa kiểm soát tốt các tình huống phòng ngự.

Sabah ghi 3 bàn và nhận 6 bàn thua sau ba trận. Đại diện Azerbaijan từng không thể ghi bàn trước Manchester United, nhưng sau đó lập công trước Slavia Praha và Borussia Dortmund.

Hàng phòng ngự Viking có thể tạo cơ hội cho Mickels và Parris, trong khi Tripic cùng Christiansen đủ khả năng khai thác những khoảng trống của Sabah.

Dự đoán: Trận đấu có khoảng 3 bàn thắng.

Thông tin lực lượng Viking vs Sabah FA

Viking không có lực lượng mạnh nhất trước trận đấu. Anders Baertelsen vắng mặt vì chấn thương bàn chân, trong khi Veton Berisha đang điều trị vấn đề ở đùi. Sondre Bjorshol và Nick D'Agostino chưa thể thi đấu do chấn thương đầu gối, còn Martin Ove Roseth gặp vấn đề cơ bắp.

Những sự thiếu vắng này ảnh hưởng đáng kể đến khả năng xoay tua, đặc biệt ở hàng phòng ngự. HLV Aarsheim cùng Jensen nhiều khả năng phải tiếp tục đặt niềm tin vào Henrik Heggheim, Gianni Stensness và Henrik Falchener.

Ở tuyến trên, Viking vẫn sở hữu những phương án đáng chú ý như Tripic, Christiansen và Botheim. Đây là nhóm cầu thủ được kỳ vọng tạo ra khác biệt nhờ khả năng phối hợp và tận dụng cơ hội.

Sabah có tình hình nhân sự thuận lợi hơn. Theo bản cập nhật đội hình trước trận của UEFA, đại diện Azerbaijan không có cầu thủ nào chắc chắn vắng mặt. Veljko Simic là trường hợp cần được đánh giá thể trạng.

HLV Valdas Dambrauskas nhiều khả năng tiếp tục sử dụng Joy-Lance Mickels cùng Kaheem Parris trên hàng công. Khả năng giữ bóng và chuyển trạng thái của bộ đôi này rất quan trọng khi Sabah phải thi đấu trên sân khách.

Phong độ gần đây của Viking vs Sabah FA

Viking giành hai chiến thắng trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đội bóng Na Uy đánh bại Fredrikstad 3-2 và Tromso 3-1 tại giải quốc nội, nhưng cũng để thua Aston Villa ở Champions League và Bodo/Glimt tại Eliteserien. Trận hòa Bayern Munich vẫn là kết quả nổi bật nhất của Viking trong giai đoạn này.

Sabah thắng hai và thua ba trong 5 trận gần đây. Đội bóng Azerbaijan từng đánh bại Slavia Praha 2-0, nhưng những thất bại trước Dortmund cùng Turan tại giải quốc nội cho thấy phong độ chưa ổn định. Đặc biệt, khả năng phòng ngự trên sân khách vẫn là vấn đề đáng lo ngại.

Kết quả đối đầu Viking vs Sabah FA gần nhất

Viking và Sabah chưa từng gặp nhau tại các giải đấu chính thức của UEFA. Đây cũng là lần đầu tiên mỗi câu lạc bộ đối đầu một đội bóng đến từ quốc gia của đối phương.

Viking trở lại Champions League sau nhiều năm vắng bóng. Lần gần nhất đại diện Na Uy góp mặt tại giải đấu là mùa 1992/93, khi họ dừng bước trước Barcelona ở vòng đầu tiên với tổng tỷ số 0-1.

Sabah còn ít kinh nghiệm hơn tại đấu trường này. Trước mùa giải 2026/27, đại diện Azerbaijan chưa từng tham dự Cúp C1 châu Âu. Những chiến dịch châu lục trước đó của họ đều kết thúc ở vòng loại Conference League.

Cuộc đối đầu tại Stavanger vì vậy mang ý nghĩa đặc biệt đối với hai câu lạc bộ. Viking có cơ hội giành chiến thắng đầu tiên trong giai đoạn chính của Champions League, còn Sabah hướng đến thắng lợi thứ hai sau khi đánh bại Slavia Praha.

Đội hình xuất phát Viking vs Sabah FA dự kiến

Viking dự kiến theo sơ đồ 4-3-3:

Arild Ostbo; Henrik Heggheim, Gianni Stensness, Henrik Falchener, Kristoffer Haugen; Patrick Bjordal, Joe Bell, Kristoffer Askildsen; Peter Christiansen, Erik Botheim, Zlatko Tripic.

Phương án khác: Viking có thể điều chỉnh vị trí của Tripic để tăng khả năng tổ chức tấn công ở trung lộ. Trong trường hợp cần kiểm soát bóng nhiều hơn, đội chủ nhà có thể kéo một cầu thủ chạy cánh xuống gần tuyến tiền vệ, chuyển sang hệ thống 4-2-3-1.

Sabah FA dự kiến theo sơ đồ 4-3-3:

Stas Pokatilov; Akim Zedadka, Solvet, Dashdamirov, Tymoteusz Puchacz; Rakhmonaliev, Ivan Lepinjica, Khaibulaev; Kaheem Parris, Joy-Lance Mickels, Nwachukwu.

Phương án khác: Sabah có thể chuyển sang sơ đồ 4-5-1 khi không kiểm soát bóng, bố trí Mickels ở vị trí cao nhất và yêu cầu hai cầu thủ chạy cánh lùi sâu hỗ trợ phòng ngự. Khi giành lại bóng, đội khách sẽ tận dụng tốc độ của Parris để tạo ra những tình huống phản công.

Đây là đội hình dự kiến theo thông tin UEFA trước trận, không phải đội hình xuất phát chính thức.

Thống kê đáng chú ý Viking vs Sabah FA

Viking đang có khả năng ghi bàn tốt hơn, đặc biệt trên sân nhà, nhưng hàng phòng ngự chưa thực sự chắc chắn. Sabah có ít bàn thua hơn sau ba trận Champions League, song phong độ trên sân khách khiến đại diện Azerbaijan gặp bất lợi.

Theo lịch thi đấu Viking vs Sabah FA trên Báo Lâm Đồng, hai đội sẽ gặp nhau tại Lyse Arena vào rạng sáng 5/11. Kết quả trận đấu có thể tạo ra thay đổi quan trọng trong cuộc cạnh tranh suất đi tiếp ở giai đoạn phân hạng.

Dự đoán tỷ số Viking vs Sabah FA

Viking có lợi thế sân nhà và đang duy trì khả năng ghi bàn khá ổn định. Tripic, Christiansen và Botheim là những phương án quan trọng để đội bóng Na Uy tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại Champions League mùa này.

Sabah cũng sở hữu những cầu thủ có khả năng gây nguy hiểm, đặc biệt là Mickels. Tuy nhiên, thành tích sân khách chưa tốt cùng những hạn chế trong phòng ngự khiến đại diện Azerbaijan khó được đánh giá nhỉnh hơn.

Viking nhiều khả năng chủ động tấn công, trong khi Sabah tìm cách phản công khi đối phương để lộ khoảng trống. Nếu cải thiện khả năng chống phản công, đội chủ nhà có cơ sở giành trọn ba điểm.

Dự đoán tỷ số: Viking 2-1 Sabah FA.