Champions League: Manchester United ngược dòng ngoạn mục, PSG thắng 6-0

Bruno Fernandes rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Manchester United từ chấm phạt đền. (Ảnh: MUFC)

Tâm điểm loạt trận là màn ngược dòng đầy kịch tính của Manchester United trước AS Roma trên sân Old Trafford. Dù bị dẫn trước 2 bàn chỉ sau 17 phút, đội chủ nhà vẫn giành chiến thắng 3-2 nhờ sự tỏa sáng của Matheus Cunha.

Roma nhập cuộc hiệu quả khi Matias Soulé mở tỷ số ở phút 11, trước khi Donyell Malen thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 17, nhân đôi cách biệt cho đại diện Italia.

Bước sang hiệp 2, Manchester United đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 58, Bruno Fernandes rút ngắn tỷ số xuống 1-2 từ chấm phạt đền, thắp lại hy vọng cho đội chủ nhà.

Kịch tính được đẩy lên cao trong những phút cuối trận. Phút 83, Matheus Cunha ghi bàn gỡ hòa 2-2, trước khi hoàn tất cú đúp chỉ ba phút sau đó, đưa Manchester United vượt lên dẫn trước 3-2. Tuy nhiên, tiền đạo người Brazil sau đó nhận thẻ đỏ trong thời gian bù giờ.

Bảo toàn tỷ số trong những phút cuối, Manchester United giành chiến thắng đầu tiên sau chuỗi 9 trận không thắng trên mọi đấu trường, qua đó phần nào giải tỏa sức ép đối với huấn luyện viên Michael Carrick.

Tại Tây Ban Nha, Paris Saint-Germain thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Villarreal 6-0 ngay trên sân khách, tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng sau bốn lượt trận.

Đội bóng thủ đô nước Pháp nhập cuộc bùng nổ với 4 bàn thắng chỉ trong 17 phút đầu tiên. João Neves mở tỷ số ở phút thứ 9, trước khi Désiré Doué và Senny Mayulu liên tiếp lập công ở các phút 12 và 13. Đến phút 17, Fabián Ruiz nâng tỷ số lên 4-0.

Sang hiệp 2, Fabián Ruiz hoàn tất cú đúp ở phút 50, trước khi David Boly ghi bàn ấn định chiến thắng 6-0 ở phút 78.

Màn trình diễn áp đảo giúp PSG trở thành đội ghi 4 bàn nhanh nhất trong một trận đấu tại Champions League, đồng thời củng cố ngôi đầu bảng xếp hạng vòng phân hạng với 12 điểm tuyệt đối.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, Bayern Munich đánh bại Atletico Madrid 2-0 ngay trên sân Metropolitano. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, tài năng trẻ Lennart Karl tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự đội chủ nhà để mở tỷ số ở phút 54.

Đến phút 74, Konrad Laimer ghi bàn nhân đôi cách biệt, ấn định chiến thắng cho đại diện Bundesliga. Kết quả này giúp Bayern Munich tiếp tục duy trì thành tích bất bại tại Champions League mùa giải năm nay.

Trong khi đó, Barcelona giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Aston Villa trên sân Camp Nou. Lamine Yamal sớm mở tỷ số ngay phút thứ 7, tạo lợi thế cho đội chủ nhà.

Sang hiệp 2, Raphinha tỏa sáng với 2 bàn thắng ở các phút 52 và 64, giúp Barcelona khép lại trận đấu với chiến thắng cách biệt. Kết quả này giúp đội bóng xứ Catalonia trở lại mạch thắng tại Champions League sau thất bại trước PSG ở lượt trận trước.

Tại Hà Lan, Inter Milan cũng có chiến thắng 3-0 trước Feyenoord. Yann Bisseck mở tỷ số ở phút thứ 8, trước khi Francesco Pio Esposito nhân đôi cách biệt ở phút 34. Piotr Zielinski ghi bàn thắng thứ ba ở phút 54, giúp đại diện Italia giành trọn 3 điểm trên sân khách.

Ở những trận đấu còn lại, Galatasaray vượt qua Stuttgart 2-0, Sporting CP thắng Shakhtar Donetsk 1-0, trong khi LASK đánh bại Slovan Bratislava 4-0. Cuộc đối đầu giữa Bodo/Glimt và Lille kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Sau bốn lượt trận, PSG tiếp tục dẫn đầu với 12 điểm, trong khi Barcelona, Bayern Munich và Inter Milan đều có những kết quả quan trọng trong cuộc đua giành quyền vào vòng loại trực tiếp. Đáng chú ý nhất vẫn là màn ngược dòng của Manchester United, khi đội bóng thành Manchester tìm lại niềm vui chiến thắng sau chuỗi trận đáng thất vọng.