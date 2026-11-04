Nguyễn Khắc Lê Hoàng giành Huy chương bạc lịch sử cho thể thao Việt Nam tại Olympic trẻ 2026

Tuyển thủ wushu Nguyễn Khắc Lê Hoàng giành huy chương bạc lịch sử tại Olympic trẻ Dakar 2026. Ảnh: Olympic.com

Trong trận chung kết, võ sĩ sinh năm 2008 đạt tổng điểm 18,692 sau hai bài thi Thái cực quyền và Thái cực phiến, chỉ kém nhà vô địch Poon Hao Ran (Hong Kong, Trung Quốc) 0,028 điểm. Huy chương đồng thuộc về Shiki Kawamura (Nhật Bản) với 18,663 điểm.

Đáng chú ý, Lê Hoàng đã có màn bứt phá ở vòng chung kết khi cải thiện thành tích so với vòng loại. Trước đó, anh đạt 18,586 điểm, xếp thứ tư trong số 12 vận động viên tham dự. Sự ổn định trong các bài thi cùng khả năng kiểm soát động tác và bản lĩnh thi đấu đã giúp võ sĩ Việt Nam vươn lên vị trí thứ hai.

Trước khi đến Senegal, Nguyễn Khắc Lê Hoàng từng giành 1 Huy chương vàng và 2 Huy chương đồng tại Giải vô địch Thái cực quyền thế giới 2026 tổ chức ở Bulgaria, đồng thời đoạt Huy chương vàng Giải vô địch wushu trẻ thế giới năm 2026.

Olympic trẻ Dakar 2026 cũng đánh dấu lần đầu tiên wushu được đưa vào chương trình thi đấu chính thức của Đại hội. Theo Liên đoàn Wushu quốc tế, môn thể thao này có 47 vận động viên đến từ 46 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài ở 4 nội dung.

Tấm Huy chương bạc của Lê Hoàng không chỉ là dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của võ sĩ trẻ mà còn tạo cú hích tinh thần cho các vận động viên Việt Nam trong những ngày tranh tài tiếp theo.

Olympic trẻ mùa hè Dakar 2026 diễn ra từ ngày 31-10 đến 13-11, là kỳ Đại hội Olympic đầu tiên trong lịch sử được tổ chức tại châu Phi.