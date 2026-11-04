PSG làm nên lịch sử ở Champions League

PSG lập kỷ lục ghi bốn bàn nhanh nhất trong lịch sử Champions League khi lần lượt Joao Neves (9'), Desire Doue (12'), Mayulu (13') và Fabian Ruiz (17') xé lưới đối thủ. Đội bóng nước Pháp chỉ mất 17 phút để tạo ra cách biệt 4-0 ngay trên sân khách El Madrigal, phá sâu kỷ lục trước đó của Real Madrid. Năm 2011, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cần 20 phút để ghi bàn thứ tư trong trận gặp Dinamo Zagreb.

Chưa dừng ở đó, thầy trò Luis Enrique còn san bằng kỷ lục 14 trận bất bại liên tiếp ở giải đấu cấp câu lạc bộ hàng đầu châu Âu do một đội bóng Pháp thiết lập. Đây cũng là chiến thắng thứ 10 liên tiếp của PSG trên mọi đấu trường, cho thấy phong độ gần như không thể ngăn cản của "Le Parisien".

PSG thăng hoa.

Villarreal gần như sụp đổ chỉ sau 17 phút đầu trận. Joao Neves mở tỷ số ở phút 9 bằng pha đánh đầu sau tình huống bóng bật ra từ quả phạt góc. Ba phút sau, sai lầm trong đường chuyền của thủ môn đội chủ nhà tạo điều kiện để Desire Doue nhân đôi cách biệt. Hàng thủ Villarreal tiếp tục bộc lộ sự lỏng lẻo khi Renato Veiga không kiểm soát được đường bóng dài, giúp Achraf Hakimi khởi xướng pha tấn công dẫn đến bàn thắng của Senny Mayulu ở phút 13. Chưa đầy bốn phút sau, Fabian Ruiz tận dụng thêm một tình huống mất bóng của chủ nhà để nâng tỷ số lên 4-0.

Điều đáng nói là PSG không cần phải tung ra những pha phối hợp quá phức tạp để liên tục xuyên thủng hàng phòng ngự Villarreal. Đội khách pressing hiệu quả, tận dụng triệt để những sai sót trong khâu triển khai bóng và luôn có phương án tấn công nhanh khi đối thủ mất quyền kiểm soát. Bốn bàn thắng trong 17 phút cũng giúp PSG lập kỷ lục ghi bốn bàn nhanh nhất trong lịch sử Champions League.

Sau giờ nghỉ, PSG không có dấu hiệu giảm nhịp độ. Ruiz hoàn tất cú đúp ở phút 49 sau đường chuyền của Vitinha, trước khi tài năng trẻ 17 tuổi David Boly ghi bàn trong ngày ra mắt Champions League, ấn định chiến thắng 6-0.

Trong khi PSG tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, Villarreal phải đối mặt với thực tế đáng lo ngại khi thua 12 trong 14 trận gần nhất tại đấu trường này. Khoảng cách giữa hai đội được thể hiện rõ qua cách PSG kiểm soát trận đấu và trừng phạt gần như mọi sai lầm của đối thủ.