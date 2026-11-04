Người đẹp bi-a Hàn Quốc gây 'sốt' với điệu nhảy ngẫu hứng cùng cơ thủ Việt Nam

💃 🥰 Màn nhảy ngẫu hứng gây “sốt” của hot girl bi-a Hàn Quốc

Mới đây, trong khuôn khổ giải billiards carom 3 băng đồng đội PBA Team League 2026 đang diễn ra tại Hàn Quốc, nữ cơ thủ Kang You Jin đã khiến người hâm mộ thích thú với màn thể hiện vũ đạo đầy ngẫu hứng và vui nhộn.

Kang You Jin gây chú ý với màn thể hiện vũ đạo ngẫu hứng

Khoảnh khắc này diễn ra trong trận đấu mà đội Team Phoenix của cô giành chiến thắng ấn tượng trước Team SY. Không chỉ gây chú ý bởi những đường cơ trên bàn đấu, Kang You Jin còn mang đến bầu không khí sôi động với màn nhảy đầy năng lượng.

Đáng chú ý, màn biểu diễn của người đẹp còn có sự góp mặt của Nguyễn Trần Thanh Tạo, cơ thủ tài năng Việt Nam hiện cũng đang khoác áo Team Phoenix.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt xem và nhận được sự quan tâm của cộng đồng billiards tại Hàn Quốc cũng như Việt Nam.

🏆 🎙️ Từ nữ bình luận viên đến cơ thủ có thành tích ấn tượng

Kang You Jin sinh năm 1992, có khoảng 8 năm hoạt động trong môi trường billiards chuyên nghiệp. Cô được nhiều người biết đến nhờ hành trình đặc biệt, từ một nữ bình luận viên chuyển sang thi đấu và từng bước khẳng định tên tuổi.

Từ một bình luận viên, Kang You Jin trở thành á quân tại giải đấu danh giá

Trước khi dấn thân vào con đường cơ thủ chuyên nghiệp, Kang You Jin từng là bình luận viên billiards. Cô sở hữu kênh YouTube riêng mang tên "Bill Eonni", hiện có gần 10.000 người theo dõi với nhiều video thu hút lượng xem đáng kể.

Sau nhiều năm theo dõi, phân tích những trận đấu đỉnh cao, người đẹp quyết định thử sức trên bàn đấu. Đam mê thi đấu ngày càng lớn khiến cô dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp cơ thủ, song song với công việc bình luận.

Mùa giải 2026 đang chứng kiến bước tiến đáng kể của Kang You Jin. Cô lần lượt giành hạng nhì Tour 3, hạng 9 Tour 4 và mới đây lọt vào tứ kết Tour 5. Đặc biệt, tại chặng SY LPBA Championship 2026, Kang You Jin tạo dấu ấn khi lần lượt vượt qua nhiều đối thủ đáng chú ý như Choi Hye Mi và Kim Min A để tiến vào trận chung kết, nơi cô đối đầu Park Jeong Hyun. Dù để thua với tỷ số 2-4 và khép lại giải đấu ở vị trí á quân, đây vẫn là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của nữ cơ thủ sinh năm 1992.

Kang You Jin nhận được nhiều sự yêu mến bởi tính cách thân thiện, vui vẻ

Không chỉ gây ấn tượng bởi chuyên môn và ngoại hình xinh đẹp, Kang You Jin còn nhận được nhiều thiện cảm nhờ tính cách vui vẻ, gần gũi và thân thiện. Màn nhảy ngẫu hứng mới đây một lần nữa cho thấy hình ảnh trẻ trung, giàu năng lượng của người đẹp Hàn Quốc bên ngoài những giờ thi đấu căng thẳng.