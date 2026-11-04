Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 5/11 và sáng 6/11: Lịch thi đấu Europa League - AC Milan vs Ferencvaros; Europa Conference League
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 5/11 và sáng 6/11: Lịch thi đấu Europa League - AC Milan vs Ferencvaros, Sunderland vs Dinamo Zagreb; Europa Conference League - Getafe vs Brighton; AFC Champions League 2...
Báo Thế giới và Việt Nam trân trọng gửi đến độc giả lịch thi đấu bóng đá hôm nay 5/11 và rạng sáng 6/11 được cập nhật mới nhất, chính xác nhất từ các giải đấu.
Lịch thi đấu Europa League
- 00h45 ngày 6/11: AC Milan vs Ferencvaros (TV360)
- 00h45 ngày 6/11: Anderlecht vs FC Salzburg (TV360)
- 00h45 ngày 6/11: Crystal Palace vs Hoffenheim (TV360)
- 00h45 ngày 6/11: Levski Sofia vs Jagiellonia Bialystok (TV360)
- 00h45 ngày 6/11: Lillestroem vs Viktoria Plzen (TV360)
- 00h45 ngày 6/11: NEC Nijmegen vs Omonia Nicosia (TV360)
- 00h45 ngày 6/11: Sociedad vs Lyon (TV360)
- 00h45 ngày 6/11: Sparta Prague vs Bournemouth (TV360)
- 03h00 ngày 6/11: AZ Alkmaar vs Juventus (TV360)
- 03h00 ngày 6/11: Leverkusen vs Marseille (TV360)
- 03h00 ngày 6/11: Benfica vs Lech Poznan (TV360)
- 03h00 ngày 6/11: Celta Vigo vs Union St.Gilloise (TV360)
- 03h00 ngày 6/11: Celtic vs Beşiktaş (TV360)
- 03h00 ngày 6/11: Hapoel Beer Sheva vs OFI Crete (TV360)
- 03h00 ngày 6/11: Sturm Graz vs NK Celje (TV360)
- 03h00 ngày 6/11: Sunderland vs Dinamo Zagreb (TV360)
Lịch thi đấu Europa Conference League
- 00h45 ngày 6/11: AGF vs SC Braga (TV360)
- 00h45 ngày 6/11: Atalanta vs Kairat Almaty (TV360)
- 00h45 ngày 6/11: FC Midtjylland vs Ajax (TV360)
- 00h45 ngày 6/11: Crvena Zvezda vs Inter Club d'Escaldes (TV360)
- 00h45 ngày 6/11: KuPS vs Gent (TV360)
- 00h45 ngày 6/11: Lincoln Red Imps FC vs Hajduk Split (TV360)
- 00h45 ngày 6/11: Mjaellby vs Borac Banja Luka (TV360)
- 00h45 ngày 6/11: Thun vs Hearts (TV360)
- 00h45 ngày 6/11: Trabzonspor vs Freiburg (TV360)
- 03h00 ngày 6/11: AS Monaco vs FC Nordsjaelland (TV360)
- 03h00 ngày 6/11: CS Universitatea Craiova vs KF Egnatia (TV360)
- 03h00 ngày 6/11: FC Twente vs Pafos FC (TV360)
- 03h00 ngày 6/11: Getafe vs Brighton (TV360)
- 03h00 ngày 6/11: Lugano vs FK Kauno Zalgiris (TV360)
- 03h00 ngày 6/11: Panathinaikos vs PFC CSKA Sofia (TV360)
- 03h00 ngày 6/11: Riga FC vs Jablonec (TV360)
- 03h00 ngày 6/11: St.Truiden vs Brann (TV360)
- 03h00 ngày 6/11: FC Copenhagen vs FC Iberia 1999 (TV360)
Lịch thi đấu AFC Champions League 2
- 17h00 ngày 5/11: Bảng F - Lion City Sailors FC vs Adelaide United (TV360)
- 17h00 ngày 5/11: Bảng G - Machida Zelvia vs Shanghai Shenhua (TV360)
- 17h00 ngày 5/11: Bảng H - Kitchee vs Phnom Penh (TV360)
- 19h15 ngày 5/11: Bảng F - BG Pathum United vs Tai Po (TV360)
- 19h15 ngày 5/11: Bảng G - Svay Rieng vs Tampines Rovers FC (TV360)
- 19h15 ngày 5/11: Bảng H - Kuching FA vs Gangwon FC (TV360)
Lịch thi đấu VĐQG Oman vòng 7
- 19h45 ngày 5/11: Fanja vs Al-Msnaa
- 22h20 ngày 5/11: Dhofar vs Saham
Lịch thi đấu VĐQG Iraq vòng 13
- 20h00 ngày 5/11: Al Kahrabaa vs Zakho
- 20h45 ngày 5/11: Diyala vs Al Minaa
- 22h30 ngày 5/11: Al-Mosul vs Duhok
Lịch thi đấu VĐQG Brazil vòng 34
- 05h30 ngày 6/11: Palmeiras vs Remo
- 07h30 ngày 6/11: Cruzeiro vs Bahia
Lịch thi đấu Cúp Nhà vua Tây Ban Nha vòng 1
- 01h00 ngày 6/11: CD Tarancon vs Levante
- 03h00 ngày 6/11: Alcoyano vs Mallorca
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-5-11-va-sang-6-11-lich-thi-dau-europa-league-ac-milan-vs-ferencvaros-europa-conference-league-463133.html