Hơn 1.000 tỷ đồng 'bắt đáy' cổ phiếu PNJ

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Tại thời điểm 10 giờ sáng, PNJ giao dịch ở mức giá 24.200 đồng (giảm 2,2%), khối lượng giao dịch đạt hơn 44,2 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị giao dịch là 1.032 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong tổng số hơn 44,2 triệu cổ phiếu khớp lệnh nêu trên có khoảng 37 triệu cố phiếu từ nhà đầu tư nước ngoài, với giá trị khoảng 780 tỷ đồng. Điều này cho thấy, lượng cổ phiếu bị khối ngoại bán ra được nhà đầu tư trong nước gom vào.

PNJ rơi vào tình trạng bán tháo sau khi Công an Thanh Hóa thông tin triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, khởi tố 22 bị can, thu giữ 1.100 viên; điều tra xác định hơn 28.000 viên kim cương được đưa vào Việt Nam, doanh thu ước khoảng 280 tỷ đồng. Đáng chú ý, ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc P-Lab thuộc PNJ, nằm trong số bị can.

Dù sau đó, cơ quan điều tra công bố số kim cương nhập lậu được xác định không đi vào hệ thống bán lẻ PNJ, nhưng cổ phiếu của doanh nghiệp này vẫn liên tục phá đáy. Cụ thể, từ mức 63.000 đồng phiên giao dịch ngày 2-7, xuống chỉ còn 23.050 đồng ở thời điểm đầu phiên sáng nay, tương đương mức giảm hơn 63%.