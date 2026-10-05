Việt Nam đã tiến bao xa trong mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số?
Sau 9 tháng, GDP Việt Nam đã ghi nhận tăng trưởng 9,01% so với cùng kỳ năm 2025. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số cả năm, quý IV cả nước cần tăng trưởng 12,5%.
Việt Nam đã tiến bao xa trong mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số?
Tăng trưởng GDP 9 tháng so với kế hoạch cả năm
9T2026
9,01%
Kế hoạch năm 2026
≥10%
ZNEWS | Kinh Doanh
2026
Tăng trưởng GDP các quý năm 2026
Mức độ đóng góp vào tăng trưởng GDP 9T2026
Công nghiệp và xây dựng
51,57%
Dịch vụ
43,29%
Nông, lâm nghiệp và thủy sản
5,14%
Cơ cấu GDP 9T2026
Dịch vụ
42,97%
Công nghiệp và xây dựng
38,35%
Nông, lâm nghiệp và thủy sản
10,65%
Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm
8,03%
9T2026
12 địa phương tăng trưởng GRDP 2 chữ số trong 9T2026
12,54%
12,36%
Hà Tĩnh
12,08%
Hải Phòng
11,81%
11,31%
Ninh Bình
11,24%
11,22%
11,21%
Khánh Hòa
10,31%
10,30%
10,01%
Phú Thọ
10,01%
Đồng Nai
Tăng trưởng GRDP 9 thành phố trực thuộc trung ương 9T2026 - so với chỉ tiêu được giao cả năm
9T2026
Mục tiêu cả năm
9T20268,85%
Mục tiêu cả năm10-10,5%
TP.HCM
9T20269,06%
Mục tiêu cả năm10%
Hải Phòng
9T202612,08%
Mục tiêu cả năm13-13,5%
Đà Nẵng
9T202610,31%
Mục tiêu cả năm≥11%
Cần Thơ
9T20267,89%
Mục tiêu cả năm≥10%
Huế
9T20268,72%
Mục tiêu cả năm≥10%
Đồng Nai
9T202610,01%
Mục tiêu cả năm≥10%
Quảng Ninh
9T202612,54%
Mục tiêu cả năm13%
Bắc Ninh
9T202611,81%
Mục tiêu cả năm12,5-13%
ZNEWS | Kinh Doanh
Kim ngạch xuất nhập khẩu 9T2026
Đơn vị: tỷ USD
19,42
400
420
440
460
Xuất khẩu↑ 24,5%
434,30
Nhập khẩu↑ 36,7%
453,72
Nhập siêu 19,42 tỷ USD
Thu ngân sách 9T2026
2,187triệu tỷ đồng
đạt 86,5% dự toán
↑ 12,1%
Dòng vốn FDI 9T2026
Tổng vốn đăng ký
50,36 tỷ USD
Mức tăng so với cùng kỳ: ↑ 76,4%
Tổng vốn thực hiện
21,07 tỷ USD
Mức tăng so với cùng kỳ: ↑ 12,1%
Tình hình doanh nghiệp 9T2026
Doanh nghiệp thành lập mới
149.700
Biến động so với cùng kỳ: ↑ 3,2%
Doanh nghiệp quay lại hoạt động
74.300
Biến động so với cùng kỳ: ↓ 14%
Doanh nghiệp giải thể
48.700
Biến động so với cùng kỳ: ↑ 118,8%
Nguồn Znews: https://znews.vn/viet-nam-da-tien-bao-xa-trong-muc-tieu-tang-truong-gdp-2-con-so-post1687314.html