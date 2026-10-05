Việt Nam đã tiến bao xa trong mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số?

Tình trạng thiếu, thừa nhân lực giữa các xã, phường ở Nghệ An đặt ra yêu cầu điều phối đội ngũ theo vị trí việc làm và đặc thù địa bàn. Bài toán không chỉ nằm ở số lượng, mà còn ở bố trí đúng chuyên môn, phát huy năng lực đội ngũ và chuẩn bị nguồn cán bộ lâu dài cho cơ sở... Qua giám sát chuyên đề, HĐND tỉnh Nghệ An đồng thời làm rõ những vướng mắc về chế độ sau sắp xếp, gắn việc kiện toàn bộ máy với bảo đảm quyền lợi của người nghỉ việc.