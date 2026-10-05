Kinh tế

Việt Nam đã tiến bao xa trong mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số?

Sau 9 tháng, GDP Việt Nam đã ghi nhận tăng trưởng 9,01% so với cùng kỳ năm 2025. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số cả năm, quý IV cả nước cần tăng trưởng 12,5%.

Tạp chí Tri thức
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Việt Nam đã tiến bao xa trong mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số?

Tăng trưởng GDP 9 tháng so với kế hoạch cả năm

9T2026

9,01%

Kế hoạch năm 2026

≥10%

ZNEWS | Kinh Doanh

2026

Tăng trưởng GDP các quý năm 2026

Mức độ đóng góp vào tăng trưởng GDP 9T2026

Công nghiệp và xây dựng

51,57%

Dịch vụ

43,29%

Nông, lâm nghiệp và thủy sản

5,14%

Cơ cấu GDP 9T2026

Dịch vụ

42,97%

Công nghiệp và xây dựng

38,35%

Nông, lâm nghiệp và thủy sản

10,65%

Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm

8,03%

9T2026

12 địa phương tăng trưởng GRDP 2 chữ số trong 9T2026

12,54%

Quảng Ninh

12,36%

Hà Tĩnh

12,08%

Hải Phòng

11,81%

Bắc Ninh

11,31%

Ninh Bình

11,24%

Thái Nguyên

11,22%

Hưng Yên

11,21%

Khánh Hòa

10,31%

Đà Nẵng

10,30%

Tây Ninh

10,01%

Phú Thọ

10,01%

Đồng Nai

Tăng trưởng GRDP 9 thành phố trực thuộc trung ương 9T2026 - so với chỉ tiêu được giao cả năm

9T2026

Mục tiêu cả năm

Hà Nội

9T20268,85%

Mục tiêu cả năm10-10,5%

TP.HCM

9T20269,06%

Mục tiêu cả năm10%

Hải Phòng

9T202612,08%

Mục tiêu cả năm13-13,5%

Đà Nẵng

9T202610,31%

Mục tiêu cả năm≥11%

Cần Thơ

9T20267,89%

Mục tiêu cả năm≥10%

Huế

9T20268,72%

Mục tiêu cả năm≥10%

Đồng Nai

9T202610,01%

Mục tiêu cả năm≥10%

Quảng Ninh

9T202612,54%

Mục tiêu cả năm13%

Bắc Ninh

9T202611,81%

Mục tiêu cả năm12,5-13%

ZNEWS | Kinh Doanh

Kim ngạch xuất nhập khẩu 9T2026

Đơn vị: tỷ USD

19,42

400

420

440

460

Xuất khẩu↑ 24,5%

434,30

Nhập khẩu↑ 36,7%

453,72

Nhập siêu 19,42 tỷ USD

Thu ngân sách 9T2026

2,187triệu tỷ đồng

đạt 86,5% dự toán

↑ 12,1%

Dòng vốn FDI 9T2026

Tổng vốn đăng ký

50,36 tỷ USD

Mức tăng so với cùng kỳ: ↑ 76,4%

Tổng vốn thực hiện

21,07 tỷ USD

Mức tăng so với cùng kỳ: ↑ 12,1%

Tình hình doanh nghiệp 9T2026

Doanh nghiệp thành lập mới

149.700

Biến động so với cùng kỳ: ↑ 3,2%

Doanh nghiệp quay lại hoạt động

74.300

Biến động so với cùng kỳ: ↓ 14%

Doanh nghiệp giải thể

48.700

Biến động so với cùng kỳ: ↑ 118,8%

Xuân Sang - Thảo Liên

Nguồn Znews: https://znews.vn/viet-nam-da-tien-bao-xa-trong-muc-tieu-tang-truong-gdp-2-con-so-post1687314.html