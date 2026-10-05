Seoul nhắm mục tiêu tốp 3 thành phố hàng đầu thế giới

Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon vừa công bố một chương trình nghị sự tổng thể nhằm ứng phó với sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI), những thay đổi về nhân khẩu học và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt để thu hút nhân tài toàn cầu. Theo đó, đến tháng 6-2030, chính quyền Seoul sẽ đầu tư 86,1 nghìn tỷ won (65 tỷ USD) vào 100 dự án nhằm đưa thủ đô Hàn Quốc trở thành một trong 3 thành phố hàng đầu thế giới, tập trung vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Trong đó, chính quyền Seoul chi trả 53,7 nghìn tỷ won, Chính phủ trung ương đóng góp 9,2 nghìn tỷ won, còn các công ty tư nhân và các nguồn khác sẽ đóng góp 23,2 nghìn tỷ won, theo The Korea Times.

Giới chức Hàn Quốc cho biết, khả năng cạnh tranh toàn cầu của Seoul sẽ được đánh giá không chỉ thông qua các chỉ số kinh tế và công nghiệp mà còn thông qua những thay đổi mà người dân có thể trải nghiệm trong cuộc sống hằng ngày, bao gồm nhà ở, chăm sóc sức khỏe, an ninh, giáo dục và giao thông.

Công viên Yeouido (Seoul, Hàn Quốc) thu hút đông du khách tới chiêm ngưỡng mùa hoa anh đào (ảnh minh họa). Ảnh: Tripadvisor

Một trong những nội dung then chốt trong chương trình nghị sự của Seoul là nỗ lực chuẩn bị nhằm đáp ứng mục tiêu thu hút 30 triệu du khách nước ngoài. Chính quyền thành phố dự định phát triển một ứng dụng thanh toán tích hợp giúp kết nối các hệ thống thanh toán di động quốc tế với giao thông công cộng, dịch vụ hoàn thuế và thông tin du lịch. Nền tảng này sẽ giảm bớt những rào cản thực tế cho du khách nước ngoài, cho phép du khách dễ dàng thực hiện thanh toán và sử dụng các dịch vụ thiết yếu trong suốt thời gian lưu trú. Seoul cũng đang hướng tới 5 mục tiêu: Xây dựng một thành phố lành mạnh và an toàn; tăng trưởng toàn diện; ổn định về nhà ở; nhiều cơ hội và sức sống; đổi mới về không gian.

Hoa anh đào ở công viên Namsan (Seoul, Hàn Quốc). Ảnh: Korea Tourism Organization

Trong bảng xếp hạng chỉ số thành phố quyền lực toàn cầu do Viện Chiến lược đô thị thuộc Quỹ Tưởng niệm Mori của Nhật Bản biên soạn, năm 2025, Seoul xếp ở vị trí thứ 6, sau London, Tokyo, New York, Paris và Singapore.