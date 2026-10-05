Khối ngoại bán ròng tuần thứ hai sau FTSE nâng hạng, PNJ và một mã ngân hàng bị bán mạnh

VN-Index kết thúc tuần giao dịch thứ hai sau khi FTSE Russell nâng hạng chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp ở mức gần 1.738 điểm, giảm hơn 53 điểm so với cuối tuần trước, tương đương gần 3%.

Trong bối cảnh thị trường giảm mạnh, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên toàn thị trường với giá trị gần 1.661 tỷ đồng, tương ứng khối lượng khoảng 125 triệu đơn vị.

Tính riêng trên HOSE, khối ngoại bán ròng hơn 4.980 tỷ đồng trong tuần qua, với giá trị mua vào gần 6.656 tỷ đồng và bán ra khoảng 11.636 tỷ đồng.

Áp lực bán tập trung mạnh vào phiên cuối tuần khi PNJ và HDB cùng bị khối ngoại bán ròng hàng nghìn tỷ đồng. Hai mã này cũng là những cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất trên HOSE trong cả tuần, với giá trị lần lượt 1.442 tỷ đồng và 1.029 tỷ đồng.

Riêng trong phiên 2/10, PNJ bị bán ròng khoảng 1.300 tỷ đồng, tương đương hơn 54 triệu cổ phiếu. Đây là phiên giảm sàn thứ 5 liên tiếp của mã này, đưa thị giá xuống 23.050 đồng/cp, thấp nhất kể từ tháng 8/2020. Vốn hóa thị trường còn khoảng 11.795 tỷ đồng.

Thanh khoản PNJ lập kỷ lục với 76,07 triệu cổ phiếu khớp lệnh và hơn 1,06 triệu cổ phiếu giao dịch thỏa thuận. Tổng khối lượng đạt 77,13 triệu đơn vị, tương ứng giá trị khoảng 1.797 tỷ đồng. Quy mô này tương đương 15,1% lượng cổ phiếu đang lưu hành và là mức cao nhất trong lịch sử giao dịch của PNJ.

Riêng khối ngoại bán ròng 54,5 triệu cổ phiếu PNJ, toàn bộ qua phương thức khớp lệnh, với giá trị 1.264 tỷ đồng, tương đương giá bình quân khoảng 23.204 đồng/cp. Lượng bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 72% khối lượng khớp lệnh trong phiên.

HDB đứng ngay sau PNJ trong phiên 2/10 với giá trị bán ròng gần 962 tỷ đồng. Cổ phiếu này ghi nhận gần 57 triệu đơn vị được giao dịch thỏa thuận với tổng giá trị gần 1.502 tỷ đồng, tương đương giá bình quân 26.409 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 7% so với giá đóng cửa 28.450 đồng/cổ phiếu.

Tính chung cả tuần, VPB là mã bị bán ròng mạnh tiếp theo với giá trị 559 tỷ đồng. Nhóm ngân hàng còn có ACB và CTG cũng nằm trong danh sách bán ròng của khối ngoại.

Hai cổ phiếu thuộc "họ Vin" là VIC và VHM lần lượt bị bán ròng 331 tỷ đồng và 403 tỷ đồng trong tuần. HPG và BVH cũng nằm trong nhóm các mã bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng.

Nguồn: La Giang tổng hợp.

Ở chiều ngược lại, SBT được mua ròng nhiều nhất trên HOSE với 159 tỷ đồng. FRT và DGW đứng sau với giá trị mua ròng lần lượt khoảng 121 tỷ đồng và 76 tỷ đồng. MSN, PLX, VPI, DCM, POW và GMD cũng được khối ngoại mua ròng trong tuần qua.

Trên HNX, diễn biến trái ngược với HOSE khi nhà đầu tư nước ngoài mua ròng gần 44 tỷ đồng. PVS được mua ròng nhiều nhất với 64 tỷ đồng, tiếp đến là SHS với hơn 14 tỷ đồng và IDC với 1,5 tỷ đồng.

Trong khi đó, CEO bị bán ròng nhiều nhất với gần 12 tỷ đồng, theo sau là TNG với hơn 2 tỷ đồng. Các mã KSF, MBS, MST cùng một số cổ phiếu khác đều bị bán ròng dưới 2 tỷ đồng.

Nguồn: La Giang tổng hợp.

Tại thị trường UPCoM, khối ngoại mua ròng hơn 3.236 tỷ đồng trong tuần qua, phần lớn tập trung tại MSR với giá trị hơn 3.200 tỷ đồng liên quan đến thương vụ The Elmet Group mua 4,99% vốn của MSR. HNG được mua ròng hơn 6 tỷ đồng, trong khi MML và SGP đều được mua ròng hơn 1 tỷ đồng.

Ở chiều bán, VEA bị bán ròng nhiều nhất với gần 15 tỷ đồng. F88 cũng bị bán ròng 6 tỷ đồng trong tuần hơn 11 triệu cổ phiếu từ đợt chào bán ra công chúng chính thức được đưa vào giao dịch trên UPCoM.

Nguồn: La Giang tổng hợp.