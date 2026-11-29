"Vũ yến Thăng Long" cháy vé trước công diễn

Tối 28/11, ngay giữa không gian di sản Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), gần 200 thực khách đã có một trải nghiệm đặc biệt khi tham dự suất biểu diễn sớm của chương trình "Vũ yến Thăng Long". Trong 120 phút, những điệu múa dân gian, âm nhạc truyền thống, nghệ thuật trình diễn và các món ăn được chế biến, bày biện công phu lần lượt xuất hiện, mang đến cảm giác như đang dự một yến tiệc chốn cung đình.

Tiết mục "Cô đôi Thượng Ngàn".

Có những khoảnh khắc, không gian Hoàng thành Thăng Long khiến thực khách ngỡ như được "xuyên không", hóa thân thành những bậc đế vương, vương phi trong một bữa tiệc xa hoa của kinh đô xưa. Những vũ điệu uyển chuyển, âm thanh nhạc cụ truyền thống, trang phục rực rỡ cùng các món ăn được trình bày như những tác phẩm nghệ thuật khiến người xem khó rời mắt.

Bà Tạ Liên Hương, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần CSMO, không giấu được sự phấn khích khi lần đầu trải nghiệm chương trình trong bộ cổ phục. "Hôm nay tôi có cơ hội được khoác lên mình bộ áo 'hoàng hậu', thực sự rất phấn khích. Khi được mặc một bộ trang phục như thế này, được dự một buổi yến tiệc có âm nhạc, được thưởng thức những món ăn ngon, tôi cũng có cảm giác như mình trở thành vua chúa ngày xưa", bà Hương chia sẻ.

Không chỉ ấn tượng với không gian và cách tổ chức, bà Hương còn đánh giá cao sự đầu tư của chương trình. Theo bà, Hà Nội đang cần thêm những hình thức sinh hoạt văn hóa có khả năng thu hút du khách. Nếu được tổ chức thường xuyên, "Vũ yến Thăng Long" có thể trở thành điểm nhấn mới của du lịch Thủ đô", bà Hương nhận xét.

Cùng chung cảm xúc, hoa hậu Ngọc Hân cho biết từng thưởng thức những chương trình kết hợp nghệ thuật và ẩm thực tại nhiều quốc gia, chị luôn mong muốn Việt Nam có những sản phẩm tương tự bởi nguồn chất liệu văn hóa dân tộc vô cùng phong phú. "Khi trải nghiệm 'Vũ yến Thăng Long', tôi rất ấn tượng với cách những nét đẹp văn hóa của các vùng miền được chuyển tải qua từng tiết mục và món ăn. Đặc biệt, việc thưởng thức chương trình ngay trong không gian giàu dấu ấn lịch sử của Thủ đô khiến tôi càng cảm thấy xúc động và tự hào", Ngọc Hân cho biết. Với Ngọc Hân, chương trình không chỉ mang lại một điểm đến mới để giới thiệu với bạn bè quốc tế mà còn là cơ hội để chính người Việt khám phá lại những giá trị văn hóa dân tộc.

Tiết mục "Miệt đất Phương Nam"

Khánh Linh, sinh viên năm nhất Đại học Bách khoa Hà Nội, lại bất ngờ bởi những gì diễn ra vượt xa hình dung trước đó. Cô không nghĩ những làn điệu cổ, các loại hình nghệ thuật truyền thống và di sản văn hóa vốn quen thuộc qua sách vở, sân khấu lại có thể xuất hiện trong một bữa tiệc được tổ chức công phu, sang trọng đến vậy. Với nữ sinh, được ngồi giữa không gian Hoàng thành, thưởng thức nghệ thuật và nếm những món ăn mang hương vị vùng miền đã tạo nên cảm giác như chính mình đang trở thành một vị khách trong yến tiệc hoàng gia thuở trước.

Sức hút của chương trình còn thể hiện ở nhu cầu đặt vé. Dù ngày 3/12 mới chính thức công diễn, những suất trải nghiệm đã được nhiều người tìm mua. Với mức giá từ 1,6 - 2 triệu đồng, không ít thực khách vẫn sẵn sàng chờ đợi để được một lần dự yến tiệc giữa lòng Hoàng thành.

Chị Bích Ngọc (Hà Nội) cho biết đã tìm đặt vé VVIP nhưng không còn chỗ ở những suất mong muốn, phải chờ đến gần giữa tháng 12 mới có cơ hội tham dự. Điều khiến chị háo hức không chỉ là những món ăn được giới thiệu như hành trình khám phá tinh hoa ẩm thực Việt, mà còn là cơ hội khoác lên mình những bộ cổ phục, trang phục cung đình để bước vào không gian yến tiệc.

Không khí ấy cũng được MC Mạnh Khang nhắc đến khi chia sẻ về việc lựa chọn trang phục truyền thống để tham dự chương trình. "Việc lựa chọn những trang phục truyền thống như áo dài không chỉ là cách thể hiện niềm tự hào về bản sắc dân tộc mà còn giúp mỗi người hòa mình vào không gian di sản của Hoàng thành Thăng Long", nam MC bày tỏ.

Đánh thức giá trị di sản, tạo thêm sức hút cho du lịch Hà Nội

Với thông điệp "Trẩy hội di sản, thưởng vị non sông", "Vũ yến Thăng Long" kết nối chín tiết mục nghệ thuật và tám món ăn trong một mạch kể xuyên suốt, đưa thực khách khám phá những lát cắt văn hóa từ Bắc vào Nam bằng cả thị giác, thính giác và vị giác.

Khán giả được thưởng thức món ăn tại ngay sau mỗi tiết mục nghệ thuật kết thúc.

Mở đầu bằng "Âm vang Đông Sơn" với tiếng trống đồng hào hùng, thực khách thưởng thức "Tam vị khai yến" gồm nem rán, phở cuốn, bánh tart tôm bơ. Tiếp đó, "Vũ bút Thăng Long" đưa nghệ thuật thư pháp vào vũ điệu, kết hợp món "Phở Kinh kỳ" được chế biến công phu.

Hành trình tiếp nối với điệu xòe Thái và món "Sơn cước tầm ngư" từ cá vược, măng chua; "Cô đôi Thượng Ngàn" cùng "Kim phụng ngũ sắc quy" gồm gà quay, xôi ngũ sắc. "Cung đàn Đất Việt" song hành với "Hồng hoang mở cõi" từ bò cuốn lá lốt, bánh đúc; múa Xuân Phả đi cùng "Kim tôm thiên ty" với tôm càng xanh chiên xù, xốt cam. Đặc biệt, "Một thoáng cung đình" tái hiện âm hưởng Nhã nhạc Huế, kết hợp "Phượng cung ngự yến" - súp bào ngư, sò điệp và nấm quý ninh chậm 72 giờ. Khép lại là "Miệt đất Phương Nam" với những câu hò, điệu lý cùng chè "Kết liên viên mãn" từ hạt sen, long nhãn, táo đỏ.

Mỗi tiết mục, món ăn là một lát cắt văn hóa, đưa thực khách thưởng ngoạn tinh hoa nghệ thuật và ẩm thực ba miền trong cùng một yến tiệc.

Điểm nhấn ở chương trình phải nói đến sân khấu 360 độ với ý tưởng "Trời tròn đất vuông", lấy cảm hứng từ quan niệm vũ trụ của người Việt xưa. Những bàn tiệc được bố trí bao quanh sân khấu có khả năng xoay tròn, giúp thực khách theo dõi nghệ sĩ từ nhiều góc nhìn, ở khoảng cách gần. Người xem vừa thưởng thức món ăn, vừa dõi theo những câu chuyện văn hóa được kể bằng âm nhạc, chuyển động, ánh sáng và hình ảnh. Càng về cuối, không khí chương trình càng trở nên sôi động. Những màn trình diễn nối tiếp cuốn hút người xem, những tràng pháo tay vang lên cuồng nhiệt, sự tương tác giữa nghệ sĩ và khán giả thân thiện.

Dù chương trình kéo dài hai giờ, gần 200 thực khách vẫn ngồi lại đến khi kết thúc. Không ít người còn nán lại sau buổi diễn để chụp ảnh, giao lưu với các nghệ sĩ, lưu giữ những khoảnh khắc trong không gian yến tiệc.

Trích đoạn tiết mục "Âm vang Đông Sơn".

Có mặt tại suất biểu diễn sớm, ông Trần Nhất Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), đánh giá cao sự tiên phong của đơn vị tổ chức trong việc đưa các giá trị văn hóa truyền thống vào một mô hình trải nghiệm mới, kết hợp nghệ thuật biểu diễn và ẩm thực.

"Trước hết, tôi nghĩ phải dành lời khen và sự cổ vũ cho nhà sản xuất đã dũng cảm tạo ra một chương trình như thế này tại Hà Nội. Điều thú vị là chương trình đã chuyển từ xem biểu diễn sang thưởng thức một câu chuyện văn hóa, từ thưởng thức những món ăn sang trải nghiệm cả một hành trình văn hóa và ẩm thực. Đặc biệt, họ đã chuyển những giá trị văn hóa thành trải nghiệm rất thú vị, mang lại giá trị quảng bá mạnh mẽ. Người ta sẽ cảm nhận, sẽ yêu và muốn tìm hiểu văn hóa Việt Nam hơn, chứ không chỉ dừng lại ở một chuyến tham quan.

Đây là một cách quảng bá tổng hợp, tiếp cận công chúng bằng nhiều giác quan, từ nghệ thuật biểu diễn, hình ảnh đến ẩm thực và cảm xúc. Qua đó, chương trình góp phần tạo ra giá trị kinh tế, phát triển công nghiệp văn hóa và làm phong phú thêm sản phẩm du lịch của Hà Nội. Từ mô hình này, mỗi địa phương có thể kể câu chuyện riêng về bản sắc của mình. Hà Nội có câu chuyện của Hà Nội, Ninh Bình có câu chuyện của Ninh Bình. Những câu chuyện ấy sẽ được kể một cách sâu sắc hơn khi văn hóa được chuyển tải bằng những trải nghiệm cụ thể.

Tôi nghĩ mỗi người sau khi tham dự đều muốn chia sẻ với bạn bè, người thân rằng đến Hà Nội nên một lần thưởng thức chương trình như thế này. Đó đã là một điều vô cùng quý giá trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam", ông Trần Nhất Hoàng nhận định.

Trích đoạn điệu múa "Xuân Phả".

Theo ông Phạm Đình Trung, Giám đốc Marketing Loaloa show, chương trình phát triển mô hình kết hợp nghệ thuật biểu diễn và ẩm thực trong cùng một không gian. Tại nhiều nước châu Á, loại hình này thường được gọi là dinner show, còn ở Pháp có mô hình cabaret show. Lần đầu khai trương tại Dinh Độc Lập (TP.HCM), các kênh bán vé từng bị nghẽn vì lượng người quan tâm lớn. Sự đón nhận của cả công chúng trong nước lẫn du khách quốc tế trở thành động lực để đơn vị tiếp tục phát triển mô hình này tại Hà Nội. "Chương trình không đặt mục tiêu trở thành một giờ học lịch sử hay truyền tải những điều quá cao xa. Điều chúng ban tổ chức hướng đến là tạo ra một hình thức giải trí mới, qua đó lan tỏa tình yêu đối với văn hóa Việt Nam", ông Trung chia sẻ.

Để phù hợp với không gian và bản sắc Thủ đô, chương trình được điều chỉnh từ các tiết mục biểu diễn, trang phục đến thực đơn và gia vị chế biến, thay vì sao chép hoàn toàn phiên bản đã tổ chức tại TP.HCM. "Với 'Vũ yến Thăng Long', chúng tôi kỳ vọng mang đến một sản phẩm du lịch văn hóa mới, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm của du khách khi đến với Thủ đô", ông Trung nhấn mạnh.