Các đại biểu thắp hương, bày tỏ lòng thành kính và tri ân các anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Sáng 29/11, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sỹ và một mộ tập thể 6 liệt sỹ hy sinh trong các cuộc kháng chiến cứu nước, được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn phường.

Theo đó, thực hiện nhiệm vụ quy tập mộ liệt sỹ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên địa bàn phường Đăk Cấm, từ tháng 10-11/2026, Đội K53, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi; Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ Sư đoàn 10, quân đoàn 34; Ban Chỉ huy quân sự phường Đăk Cấm đã tìm kiếm, cất bốc được một mộ tập thể 6 liệt sỹ và 5 hài cốt liệt sỹ hy sinh trong các cuộc kháng chiến. Tất cả các hài cốt liệt sỹ đều chưa xác định được danh tính.

Ông Phạm Văn Phụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đăk Cấm cho biết, chiến tranh đã lùi xa, nhưng những đau thương, mất mát vẫn còn day dứt trong lòng những người ở lại. Thời gian trôi qua, địa hình chiến trường xưa đã nhiều thay đổi, nhân chứng lịch sử ngày càng ít đi, khiến công tác tìm kiếm, xác minh và quy tập hài cốt liệt sỹ gặp muôn vàn khó khăn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức an táng hài cốt các liệt sỹ. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” “Ăn quả nhớ người trồng cây,” Đảng và Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, thực hiện chính sách ưu đãi người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa.”

Các cấp, ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân không ngừng nỗ lực, chung tay tìm kiếm, đưa các liệt sỹ trở về với đất mẹ, quê hương và đồng đội, để các anh được yên nghỉ trong sự chăm sóc, hương khói và lòng tri ân của các thế hệ hôm nay và mai sau.

“Trước anh linh các liệt sỹ, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân phường Đăk Cấm nguyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, quy tập, xác minh và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ; thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, chăm lo các gia đình chính sách; giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và đạo lý tri ân; đoàn kết, chung sức xây dựng và bảo vệ quê hương, Tổ quốc ngày càng giàu đẹp, văn minh,” ông Phạm Văn Phụ bày tỏ.

Theo thống kê của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, toàn tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được hơn 70 hài cốt liệt sỹ tại phường Đăk Cấm và các xã Đăk Pék, Trà Câu, Đăk Tơ Kan, Nghĩa Giang, Đặng Thùy Trâm, Ba Động, Mỏ Cày, Trường Giang, Đăk Ui, Măng Bút, Sa Loong, Sơn Thủy. Ngoài ra, 16 hài cốt liệt sỹ được Đội K53 tìm thấy tại hai nước bạn Lào và Campuchia trong mùa khô 2025-2026, đã được đưa về nước và an táng./.