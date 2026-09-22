Hội thảo phân biệt Hàng thật - Hàng giả

Các đại biểu tìm hiểu thông tin phân biệt các sản phẩm thật và sản phẩm giả.

Tại hội thảo, lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh và Công ty TNHH SNB-REACT Việt Nam cập nhật các quy định mới nhất của pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, đấu tranh và xử lý hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu ví tuệ của các cơ quan thực thi pháp luật, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp; Nâng cao trình độ, kỹ năng nhận diện và xử lý các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của công chức trong quá trình thực thi công vụ; Các sản phẩm được đề cập, bao gồm: Hàng hóa tiêu dùng và mỹ phẩm mang các nhãn hiệu: Western Digital (WD), P&G, MCM, GOODAI GLOBAL, BIC, KENVUE, PUMA, OREGON, STIHL, GOYARD, UNILEVER…

Hội thảo đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan quản lý nhà nước và đại diện chủ thể trong thực hiện công tác chống hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Thực tiễn giải quyết và kinh nghiệm thực tế trong công tác phối hợp thực thi; xử lý vi phạm trên nhiều kênh, từ môi trường trực tuyến đến ngoại tuyến, buôn bán hàng lậu xuyên biên giới và các dự thảo quy định pháp luật liên quan. Đây là những kỹ năng cần thiết giúp cho lực lượng chức năng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, đẩy mạnh thực thi công vụ phòng chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà sản xuất, kinh doanh chân chính và quyền lợi người tiêu dùng...