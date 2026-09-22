Khởi tố con trai người giữ trẻ vì xâm hại 2 bé gái

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Quyết định Khởi tố vụ án hình sự và Quyết định Khởi tố bị can được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đưa ra ngày 16/9.

Bị can Bùi Hoàng Tấn Tài, sinh năm 2004 tại tỉnh An Giang, ngụ tại Khu phố 12 phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai, bị Cơ quan điều tra xác định đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục các cháu T.A và T.L.

Bùi Hoàng Tấn Tài bị khởi tố về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, quy định tại khoản 3 Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Cha mẹ của 2 bé gái trao đổi cùng nhà báo Đinh Thu Hiền và luật sư Đỗ Ngọc Thanh

Trước đó, ngày 7/9/2026, cha và mẹ của 2 bé gái là cháu A., sinh năm 2018 và cháu cháu L., sinh năm 2020 đã được luật sư Đỗ Ngọc Thanh, Trưởng Chi hội luật sư thuộc Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TPHCM đưa tới gặp phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam trình bày vụ việc.

Gia đình cũng gửi Đơn cầu cứu về việc các bé nghi bị xâm hại bởi Bùi Hoàng Tấn Tài, con trai của người giữ trẻ tự phát tại nhà trên địa bàn Long Bình, TP Đồng Nai.

Theo sự việc, khi gửi con cho người giữ trẻ vào tháng 10/2024, tới khoảng đầu tháng 4/2025, phụ huynh các cháu bắt đầu nhận thấy ở các con xuất hiện những lời nói và hành vi liên quan đến bộ phận sinh dục không phù hợp với độ tuổi. Khi được hỏi thêm thì cháu không kể tiếp. Do thiếu kiến thức nhận diện dấu hiệu trẻ bị xâm hại nên cha mẹ chưa hiểu hết ý nghĩa lời trẻ nói. Có lần, bé có hành vi dùng vật tác động vào vùng kín của em nhỏ khác khi chơi cùng.

"Đến ngày 23/8/2026, trong lúc tôi đang dạy 2 con học bài, các cháu đã kể lại có người được các cháu gọi là "chú" đã nhiều lần có hành vi đụng chạm, tác động vào vùng kín; có lần người này bế cháu vào phòng; có hành vi xâm nhập vào bộ phận sinh dục của các cháu, khiến các cháu bị đau", cha mẹ các cháu trình bày.

2 bé gái còn kể, người "chú" này dụ cho bánh, dùng điện thoại chụp bộ phận sinh dục của các con. Có bé trai khác thì kể cho các con nghe về việc bị "chú" tác động vào hậu môn.

Nghi ngờ người được gọi là "chú" là con trai tên Tài của bà H.T.P, người giữ trẻ, nên cha mẹ đã cho các con xem hình ảnh người này. Cả 2 cháu đều nhận ra người trong ảnh.

Tại cuộc gặp trao đổi giữa gia đình các cháu cùng Tài và bà H.T.P, Tài đã chính thức thú nhận đã có thực hiện hành vi "rất sai" với các cháu và để lại 2.5 triệu đồng để "bồi thường, bồi dưỡng". Số tiền này đã được gia đình giao nộp cho cơ quan công an.

Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TPHCM cũng đã cử luật sư Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, luật sư Đỗ Ngọc Thanh và luật sư Ngô Thái Tùng Thư tham gia hỗ trợ pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 2 bé gái và gia đình.

Các luật sư của Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TPHCM cũng đã gửi Đơn kiến nghị tới Cơ quan CSĐT và Viện KSND TP Đồng Nai, đề nghị các cơ quan liên quan xác minh chứng cứ về nạn nhân khác qua lời kể của các cháu; đồng thời hỗ trợ tâm lý và đề phòng tổn thương thứ cấp ở trẻ bị xâm hại. Ngoài ra, các thủ tục tố tụng thân thiện cần được áp dụng để trẻ không bị tổn thương kép.

Cơ quan điều tra cũng đã ra Thông báo gửi các luật sư Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, Đỗ Ngọc Thanh, Ngô Thái Tùng Thư (thuộc Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TPHCM) và trợ giúp viên pháp lý Nguyễn Ngọc Huyền (thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Đồng Nai) đủ điều kiện đăng ký bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các nạn nhân.

Báo Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi vụ án này và đưa tới bạn đọc thông tin mới nhất.