Phát hiện xe chở 400kg nầm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc

Khoảng 14 giờ 40 phút ngày 21/9, tại Km16+500 Quốc lộ 18B, thuộc Bản Bắc Phong Sinh, xã Quảng Đức, thành phố Quảng Ninh, Đồn Biên phòng Quảng Đức chủ trì, phối hợp Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng) kiểm tra xe tải biển kiểm soát 14B-048.34 có dấu hiệu nghi vấn.

Phùn Mằn Chắn cùng phương tiện và khoảng 400kg nầm lợn đông lạnh bị lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ.

Phương tiện do Phùn Mằn Chắn (sinh năm 1976, trú tại xã Hải Ninh, thành phố Quảng Ninh) điều khiển, đồng thời là chủ xe. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 8 bao tải dứa màu xanh, bên trong mỗi bao chứa một thùng xốp đựng nầm lợn đông lạnh, trọng lượng khoảng 50kg/thùng. Tổng số hàng hóa khoảng 400kg.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Chắn không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên. Đồn Biên phòng Quảng Đức đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.