Công an thành phố Bắc Ninh tổ chức chuỗi hoạt động nhân Ngày truyền thống phòng cháy, chữa cháy

Thượng tá Nguyễn Văn Viện, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Bắc Ninh) làm trưởng đoàn thăm hỏi, động viên gia đình liệt sĩ Dương Văn Luận.

Sáng 22/9, Thượng tá Nguyễn Văn Viện, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ làm trưởng đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên, tri ân gia đình liệt sĩ Dương Văn Luận (sinh năm 1961), cán bộ đơn vị hy sinh trong quá trình huấn luyện nghiệp vụ.

Liệt sĩ Luận quê xã Văn Môn, thành phố Bắc Ninh; hy sinh ngày 6/9/1981 trong quá trình huấn luyện nghiệp vụ. Sự hy sinh của đồng chí thể hiện tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, cố gắng cống hiến của người chiến sĩ phòng cháy trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Tại gia đình liệt sĩ, Thượng tá Nguyễn Văn Viện bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những đóng góp của liệt sĩ Luận trong sự nghiệp xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ rèn kỹ năng tạo dây đai hông.

Cùng với hoạt động tri ân, từ ngày 22 đến 24/9, Công an thành phố tổ chức đợt kiểm tra nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với 100% cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ở phần lý thuyết, cán bộ, chiến sĩ làm bài kiểm tra với hình thức trắc nghiệm và tự luận. Phần thực hành trên thao trường, cán bộ, chiến sĩ được kiểm tra toàn diện về thể lực, kỹ năng cá nhân và khả năng phối hợp triển khai các đội hình chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Nội dung thể lực gồm bài lên xuống tháp tập 5 tầng với 72 bậc thang và bài thể lực với vòi chữa cháy.

Ở nội dung cá nhân, cán bộ, chiến sĩ thực hiện các kỹ năng mặc trang phục chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kết hợp sử dụng mặt nạ phòng độc cách ly; rải vòi chữa cháy; thực hiện các loại nút dây, tạo đai hông, dây an toàn và các kỹ thuật nghiệp vụ khác.

Nội dung đồng đội, nhiều đội hình chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được triển khai như sử dụng các loại lăng, ống hút, phun bọt chữa cháy; sử dụng thiết bị cắt, banh tách, túi nâng, đệm cứu người; cứu người trên cao, dưới sâu; xử lý sự cố cháy, nổ, tai nạn giao thông, sạt lở đất, đá, nhà, công trình và tai nạn trên sông, nước.

Các đội hình chữa cháy được yêu cầu triển khai ra nước, ra bọt đúng kỹ thuật, bảo đảm thời gian quy định. Qua đó đánh giá khả năng phối hợp, chỉ huy, điều hành và kỹ năng vận hành, sử dụng linh hoạt phương tiện, thiết bị của cán bộ, chiến sĩ trong thực tiễn chiến đấu.